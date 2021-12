Kanzler Nehammer: "Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem"

Wien - Für Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sind die jüngst bekannt gewordenen Chats des Türkisen Thomas Schmid rund um einen mutmaßlich illegalen Steuernachlass für MAN-Investor Siegfried Wolf "völlig inakzeptabel". Gleichzeitig bezeichnete er es im APA-Interview als "befremdlich", dass die Nachrichten den Weg an die Öffentlichkeit fanden. Die ÖVP habe kein Korruptionsproblem. "Diejenigen, die das der Volkspartei unterstellen, haben natürlich auch ein parteipolitisches Ziel dahinter."

Impf-Prämien für Bundeskanzler Nehammer vorstellbar

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kann sich Prämien für Corona-Impfungen vorstellen: Alles, was dazu beitrage, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, bevor die Impfpflicht in Kraft tritt, sei "ein positives Signal", sagte Nehammer im APA-Interview. Die frühere Sperrstunde, die auch zu Silvester gilt, verteidigt Nehammer - auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen. Wegen der neuen Omikron-Variante sei Vorsicht geboten.

Corona-Neuinfektionen steigen in Österreich auf 3.251 Fälle

Wien - Mit den Weihnachtsfeiertagen ist in Österreich auch die Phase der sinkenden Infektionszahlen zu Ende gegangen. Am Mittwoch lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen bereits wieder bei 3.251 Fällen und haben sich somit innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt. Dahinter dürfte wohl, wie in vielen anderen EU-Staaten auch, die sich ausbreitende Omikron-Variante stecken. Weiter rückläufig bleiben indes die Krankenhausbelagszahlen.

Gecko-Mitglieder mahnen zu Vorsicht zum Jahreswechsel

Wien - Die Mitglieder der Gecko-Kommission mahnen zu Vorsicht rund um den Jahreswechsel. "Wir müssen Zeit gewinnen und uns jetzt an die Maßnahmen halten. Lassen Sie sich testen, feiern Sie im kleinen Kreis", sagte die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, in einem Statement gegenüber der APA. Auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hält größere Feiern für gefährlich und Generalmajor Rudolf Striedinger rät von Versammlungen wie Demonstrationen ab.

Ungeimpfte auch skeptisch bezüglich Covid-19-Medikamenten

Washington/Wien - Schon in nächster Zukunft werden zu Hause oral einnehmbare Covid-19-Medikamente zur Verfügung stehen. Doch eine brandneue US-Meinungsumfrage zeigt bei ähnlichen Durchimpfungsraten wie in Österreich: Ungeimpfte und Impfskeptiker sprechen sich auch gegen diese Optionen aus. Während 91 Prozent der Immunisierten im Fall eines Impfdurchbruchs zu diesen Medikamenten greifen würden, sind es in den USA nur 51 Prozent der Ungeimpften.

Russland löst auch Memorial-Menschenrechtszentrum auf

Moskau - Einen Tag nach dem Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial hat ein Gericht in Moskau am Mittwoch auch das Menschenrechtszentrum der NGO aufgelöst. Dies berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Das Menschenrechtszentrum hatte sich für Rechte politischer Gefangener sowie von Minderheiten wie Migranten und Homosexuellen eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Zentrum vor, "aktiv" extremistische Organisationen unterstützt zu haben.

Lukaschenko trifft Putin in St. Petersburg

Minsk/Bialystok/Grodno - Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Mittwoch den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in St. Petersburg. Lukaschenko hatte seit seiner umstrittenen Wiederwahl im Sommer 2020, der Niederschlagung von Massenprotesten in seinem Land und der danach einsetzenden EU-Sanktionspolitik die Annäherung an Putin gesucht. Brüssel wirft Lukaschenko vor, gezielt Migranten aus Nahost über die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland in die EU zu schleusen.

NEOS fordern weniger Mehrwertsteuer für alle

Wien - Mit Ende des Jahres läuft die als Krisenhilfe gedachte vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer von zehn auf fünf Prozent für Speisen, Getränke und Nächtigungen für Gastronomie und Hotellerie aus. Die NEOS fordern jetzt eine generelle Senkung der ermäßigten Mehrwertsteuer für alle. Der niedrigere Steuersatz solle beibehalten werden und generell von 10 auf 5 Prozent gesenkt werden, nicht nur für die Gastronomie, sondern für alle, schlagen die NEOS gegenüber der APA vor.

