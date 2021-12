Sperrstunde: Regierung bleibt trotz Wirte-Ärger auf Kurs

Wien - Die auch zu Silvester geltende Sperrstunde von 22.00 Uhr sorgt weiter für Proteste der Hoteliers und Wirte, die Regierung bleibt aber bei ihrer Linie. "Wenn Sie mich fragen, tut mir das leid für die Österreicherinnen und Österreicher, dann ein klares Ja" - aber aus Sicht der beratenden Experten sei es einfach notwendig. "Wir versuchen unser Bestes, die Menschen zu schützen", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur APA.

Kanzler Nehammer: "Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem"

Wien - Für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sind die Chats des Türkisen Thomas Schmid in der Steuer-Causa des MAN-Investors Siegfried Wolf "völlig inakzeptabel". Gleichzeitig bezeichnete er es im APA-Interview als "befremdlich", dass die Nachrichten den Weg an die Öffentlichkeit fanden. "Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem", meinte Nehammer. Vom U-Ausschuss erwartet er nicht viel Aufklärung: "Jeder der Abgeordneten hat eine politische Agenda." Die Opposition widersprach vehement.

Mann stellt sich nach Bluttat in Niedersachsen

Bremen - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen in Fischerhude (Niedersachsen) hat sich ein 64 Jahre alter Mann der Polizei gestellt. Er wird verdächtigt, in einem Fachwerkhaus einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau getötet und zuvor eine 53-Jährige schwer verletzt zu haben. Die Polizei hatte in der Nacht auf Mittwoch intensiv nach dem Mann gefahndet. Bei der Tat sollen nach Zeugenaussagen mehrere Schüsse gefallen sein.

Russland löst auch Memorial-Menschenrechtszentrum auf

Moskau - Einen Tag nach dem Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial hat ein Gericht in Moskau am Mittwoch auch das Menschenrechtszentrum der NGO aufgelöst. Das Menschenrechtszentrum hatte sich für Rechte politischer Gefangener sowie von Minderheiten wie Migranten und Homosexuellen eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Zentrum vor, "aktiv" extremistische Organisationen unterstützt zu haben. Das Urteil löste international Entsetzen aus.

Karner überlegt Schutzzonen rund um Spitäler

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will zwar das Demonstrationsrecht nicht einschränken, jedoch für gefährdete Gesundheitseinrichtungen mehr Schutz bieten. Im APA-Interview denkt der Ressortchef diesbezüglich Schutzzonen an. Für Silvester appelliert Karner an die Menschen daheim zu feiern. Bezüglich der Einhaltung der Regeln und angekündigter Demos von Corona-Maßnahmen-Gegnern kündigt er Schwerpunktkontrollen der Polizei an.

Omikron setzt sich laut Prognose-Konsortium immer mehr durch

Wien - Omikron wird in den kommenden Tagen immer stärker auf das Corona-Infektionsgeschehen in Österreich durchschlagen. Davon geht das Covid-Prognosekonsortium in seiner am Mittwoch veröffentlichten jüngsten Vorschau aus. Von dem aufgrund der deutlich höheren Verbreitungsgeschwindigkeit der Omikrom-Variante deutlichen Anstieg der Fälle wird als erstes Bundesland Wien besonders betroffen sein. Im Jänner rechnen die Experten auch wieder mit einem Anstieg der Hospitalisierungen.

Betrugsverdacht um gefälschte Impfpässe in Wien

Wien - Um gefälschte Impfzertifikate, die zwei Angestellte des Arbeiter Samariterbundes (ASBÖ) im Wiener Austria Center verkauft haben sollen, gibt es nun eine Anzeige bei der Polizei. Einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung "Heute" (Online) bestätigte ASBÖ-Sprecherin Stefanie Kurzweil am Mittwoch der APA. "Wir gehen davon aus, dass es unter 100, aber mehrere Dutzend Fälle sind." Die beiden Verdächtigen wurden demnach fristlos entlassen.

Immer mehr Stimmen für Impf-Anreiz-System

Wien - Die Idee einer Prämie für Corona-Impfungen findet immer mehr Anhänger. Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im APA-Interview erklärt hatte, alles, was dazu beiträgt, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, sei "ein positives Signal", hieß es auch aus dem Gesundheitsministerium, verschiedenste Lösungsansätze sollten weiterhin diskutiert werden. ELGA-Geschäftsführer Franz Leisch erklärte, die Verteilung von Gutscheinen könne man über das ELGA-System abwickeln.

