Russland löst auch Memorial-Menschenrechtszentrum auf

Moskau - Einen Tag nach dem Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial hat ein Gericht in Moskau am Mittwoch auch das Menschenrechtszentrum der NGO aufgelöst. Das Menschenrechtszentrum hatte sich für Rechte politischer Gefangener sowie von Minderheiten wie Migranten und Homosexuellen eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Zentrum vor, "aktiv" extremistische Organisationen unterstützt zu haben. Das Urteil löste international Entsetzen aus.

Corona-Neuinfektionen steigen in Österreich auf 3.251 Fälle

Wien - Mit den Weihnachtsfeiertagen ist in Österreich auch die Phase der sinkenden Infektionszahlen zu Ende gegangen. Am Mittwoch lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen bereits wieder bei 3.251 Fällen und haben sich somit innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt. Dahinter dürfte wohl, wie in vielen anderen EU-Staaten auch, die sich ausbreitende Omikron-Variante stecken. Weiter rückläufig bleiben indes die Krankenhausbelagszahlen.

Immer mehr Stimmen für Impf-Anreiz-System

Wien - Die Idee einer Prämie für Corona-Impfungen findet immer mehr Anhänger. Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im APA-Interview erklärt hatte, alles, was dazu beiträgt, mehr Menschen zum Impfen zu bringen, sei "ein positives Signal", hieß es auch aus dem Gesundheitsministerium, verschiedenste Lösungsansätze sollten weiterhin diskutiert werden. Vertreter der Gesundheitskasse, der Wirtschaftskammer und des Handelsverbandes plädierten klar für ein Anreiz-System.

Betrugsverdacht um gefälschte Impfpässe in Wien

Wien - Um gefälschte Impfzertifikate, die zwei Angestellte des Arbeiter Samariterbundes (ASBÖ) im Wiener Austria Center verkauft haben sollen, gibt es nun eine Anzeige bei der Polizei. Einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung "Heute" (Online) bestätigte ASBÖ-Sprecherin Stefanie Kurzweil am Mittwoch der APA. "Wir gehen davon aus, dass es unter 100, aber mehrere Dutzend Fälle sind." Die beiden Verdächtigen wurden demnach fristlos entlassen.

Großbrand in der Innsbrucker Innenstadt

Innsbruck - In einem Wohnhaus in der Innsbrucker Innenstadt ist Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer entstand offenbar im Müllraum im Eingangsbereich und breitete sich über Innenhof und Fassade bis zum Dachgeschoss aus. Die Bewohner des vierten und fünften Stocks mussten von den Einsatzkräften evakuiert werden, teilte der für Sicherheit zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) mit. Verletzt wurde niemand.

Abbas erstmals in zehn Jahren zu Gesprächen in Israel

Tel Aviv - Erstmals seit über zehn Jahren ist Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zu politischen Gesprächen nach Israel gereist. Bei einem Treffen mit Israels Verteidigungsminister Benny Gantz sei es Dienstagabend um "Sicherheitsfragen und zivile Angelegenheiten" gegangen, erklärte Gantz' Büro. Am Mittwoch gab das Ministerium mit der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah abgestimmte "vertrauensbildende Maßnahmen" bekannt, die dem besetzten Westjordanland zugutekommen sollen.

Freude über Neujahrskonzert 2022 vor Publikum

Wien - Noch drei Tage und dann kann das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2022 tatsächlich im Goldenen Saal des Musikvereins über die Bühne gehen - vor auf 1.000 Menschen beschränktem Livepublikum und Millionen Fernsehzuschauern weltweit. Und alle Beteiligten zeigten sich am Mittwoch in einer Pressekonferenz ergriffen von der Bedeutung des jahreszeitlichen Großevents gerade in schwierigen Zeiten.

Hunderte Migranten können auf Sizilien von Bord gehen

Palermo - Nach rund zwei Wochen auf See haben am Mittwoch auf Sizilien die ersten von mehr als 500 Bootsflüchtlingen das ihnen zu Hilfe gekommene Schiff verlassen können. Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen und der italienischen Nachrichtenagentur AGI erteilte das Innenministerium in Rom am Dienstag die Erlaubnis, dass die "Geo Barents" mit 558 Migranten an Bord in den Hafen von Augusta einlaufen dürfe.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einer sehr ruhigen Handelssitzung etwas zugelegt. Der ATX legte um 0,26 Prozent auf 3.881 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen die negativen Vorzeichen. Am heimischen Aktienmarkt präsentierte sich die Meldungslage vor dem näher rückenden Jahreswechsel erneut sehr dünn. Auch die Handelsumsätze gestalteten sich zwei Tage vor Silvester mager, da viele Marktteilnehmer ihre Orderbücher bereits geschlossen haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red