Nehammer weist Papst-Appell zu Flüchtlingsaufnahme zurück

Wien/EU-weit/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) lehnt auch nach einem entsprechenden Appell von Papst Franziskus die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen ab. "Wir haben hunderte Familien schon dieses Jahr aufgenommen", sagte Nehammer im APA-Interview mit Blick auf die Bitte von Österreichs Bischofskonferenz, zu Weihnachten 100 Flüchtlingsfamilien ins Land zu lassen. In der EU-Politik will er mit "Augenmaß" agieren, Israels Fahne würde auch er auf dem Bundeskanzleramt hissen.

Heer war im Vorjahr 412.000 Personentage im Corona-Einsatz

Wien - Das Bundesheer war 2021 mehr als 412.000 Personentage im Corona-Einsatz. Das entspricht 3,3 Mio. Arbeitsstunden. Seit Beginn der Pandemie waren es sogar 741.000 Personentage. Daneben gab es noch zahlreiche weitere Einsätze, etwa beim Waldbrand im Schneebergmassiv. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigt sich im APA-Interview mit den Leistungen zufrieden und kündigt an, im kommenden Jahr für ein höheres Budget kämpfen zu wollen.

Epstein-Vertraute Maxwell schuldig gesprochen

New York - Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen schuldig gesprochen worden. Die zwölf Geschworenen des Prozesses vor einem New Yorker Gericht fällten ihr Urteil am Mittwoch nach mehrtägigen Beratungen. Für die Verkündung des Strafmaßes gab Richterin Alison Nathan zunächst keinen Termin bekannt. Maxwell drohen aber mehrere Jahrzehnte in Haft.

Vor Ukraine-Gespräch: Biden warnt Putin vor Sanktionen

Washington - Für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine will US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit harten Sanktionen drohen. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses erklärte, Biden werde in einem Telefonat mit Putin an diesem Donnerstag für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen.

Gender Pay Gap im Öffentlichen Dienst auf Tiefststand

Wien - Der Gender Pay Gap hat im Öffentlichen Dienst einen historischen Tiefststand erreicht. Im Vorjahr betrug der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern 8,6 Prozent - um 0,4 Prozentpunkte weniger als 2019. Das geht aus dem der APA vorliegenden Personaljahrbuch des Bundes hervor. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft ist im Bundesdienst auch das Pensionsantrittsalter um 0,5 Jahre gestiegen. Die seit einigen Jahren anrollende Pensionierungswelle ist weiter in Bewegung.

Nicht nur Leistung entscheidet über Schullaufbahn

Wien - Die soziale Herkunft bestimmt weiter stark die Schullaufbahn. Einerseits erbringen Kinder aus unteren sozialen Schichten tendenziell schlechtere Leistungen und besuchen daher seltener AHS-Unterstufen bzw. später maturaführende Schulen. Aber auch bei gleicher Leistung gehen sie weitaus seltener auf eine formal höhere Schule als Akademikerkinder, zeigt der neue Nationale Bildungsbericht. Die soziale Ungleichheit ist sogar stärker durch leistungsunabhängige Faktoren bedingt.

