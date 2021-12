Nehammer weist Papst-Appell zu Flüchtlingsaufnahme zurück

Wien/EU-weit/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) lehnt auch nach einem entsprechenden Appell von Papst Franziskus die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen ab. "Wir haben hunderte Familien schon dieses Jahr aufgenommen", sagte Nehammer im APA-Interview mit Blick auf die Bitte von Österreichs Bischofskonferenz, zu Weihnachten 100 Flüchtlingsfamilien ins Land zu lassen. In der EU-Politik will er mit "Augenmaß" agieren, Israels Fahne würde auch er auf dem Bundeskanzleramt hissen.

Wiener Polizei ermittelt seit Mai wegen Impfpass-Betrugs

Wien - In der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) dürfte es seit dem Frühjahr in groß angelegtem Stil zur - auch entgeltlichen - Ausstellung von gefälschten Impfpässen zum Nachweis einer Covid-19-Schutzimpfung gekommen sein. Die Landespolizeidirektion ermittelt bereits seit Mai gegen mehrere Verdächtigte, die beim Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) beschäftigt waren, wegen schweren Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und Urkundenfälschung.

England kündigt Bereitstellung zusätzlicher Betten an

London - Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus fürchten die englischen Gesundheitsbehörden eine Überlastung der Krankenhäuser und wollen tausende zusätzliche Betten bereitstellen. Noch in dieser Woche werde mit dem Bau zusätzlicher Strukturen mit Platz für je 100 Betten auf dem Gelände von acht Krankenhäusern begonnen, erklärte der Gesundheitsdienst NHS England am Donnerstag.

3.225 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Nach drei Tagen mit stark ansteigenden Zahlen gab es am Donnerstag mit 3.225 Corona-Neuinfektionen in Österreich sogar einen minimalen Rückgang nach 3.251 registrierte Neuinfektionen am Vortag. Rückläufig ist auch weiterhin die Zahl der Krankenhausbehandlungen, dort lagen mit 1.121 Personen 26 weniger als am Mittwoch. 345 Personen benötigten eine Behandlung auf der Intensivstation, das ist ein Rückgang von acht.

Vor Ukraine-Gespräch: Biden warnt Putin vor Sanktionen

Washington - Für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine will US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit harten Sanktionen drohen. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses erklärte, Biden werde in einem Telefonat mit Putin an diesem Donnerstag für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen. Putin rief vor dem Gespräch zu einem konstruktiven Dialog beider Länder auf.

Sobotka tadelt Kickl: "Rote Linie überschritten"

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) übt scharfe Kritik an FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der sich im "ZiB2"-Interview nicht von antisemitischen Codes bei den Anti-Corona-Demonstrationen distanziert hat. "Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut in unserer Demokratie, aber bei jeder Form des Antisemitismus ist eine klare Grenze zu ziehen. Solche Aussagen, wie jene des FPÖ-Klubobmanns, überschreiten diese Grenze klar."

ÖAMTC: Spritpreise sind heuer deutlich in die Höhe gegangen

Wien - Die Autofahrer mussten heuer deutlich mehr an der Tankstelle zahlen. Mit 1,233 Euro je Liter Diesel und 1,290 Euro für den Liter Super bedeutet das im Schnitt ein Plus von 18,8 Cent je Liter Diesel und 20,2 Cent beim Superbenzin, rechnete der ÖAMTC vor. In Summe hätten die Haushalte damit fast 637 Mio. Euro mehr für Sprit ausgeben müssen - rund 106 Mio. Euro von dieser Summe gingen auf das Konto der Umsatzsteuer.

Brandstiftung in Japan - Verdächtiger tot

Osaka - Nach der verheerenden Brandkatastrophe in einer Psychiatrie im japanischen Osaka mit zwei Dutzend Toten ist der Brandstifter seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) bekanntgab, starb der 61-jährige verdächtigte Japaner in einem Krankenhaus. Er hatte wie die anderen Opfer eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und befand sich seit dem Unglück in kritischer Lage.

