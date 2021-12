Wiener Polizei ermittelt seit Mai wegen Impfpass-Betrugs

Wien - In der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) dürfte es seit dem Frühjahr in groß angelegtem Stil zur - auch entgeltlichen - Ausstellung von gefälschten Impfpässen zum Nachweis einer Covid-19-Schutzimpfung gekommen sein. Die Landespolizeidirektion ermittelt bereits seit Mai gegen mehrere Verdächtigte, die beim Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ) beschäftigt waren, wegen schweren Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und Urkundenfälschung.

Corona-Ampel bleibt in Österreich auf "orange"

Wien - Die Corona-Kommission belässt die Ampelschaltung für Österreich auf "orange", also auf hohem Risiko. Die Bewertung der epidemiologischen Entwicklung der vergangenen Tage führte zudem auch dazu, dass das Burgenland ebenfalls wieder von einem mittlerem Gelb ebenfalls auf hohes Risiko gestuft wurde. Diese Bewertung gilt auch für die Mehrheit der restlichen Bundesländer, nur Tirol und Vorarlberg wurden noch mit sehr hohem Risiko bewertet.

Erstmals über eine Million Corona-Neuinfektionen am Tag

Paris - Erstmals ist laut einer AFP-Zählung die Schwelle von weltweit statistisch mehr als einer Millionen Corona-Neuinfektionen pro Tag überschritten worden. Mit mehr als 7,3 Millionen von Behörden in aller Welt gemeldeten Neuinfektionen zwischen dem 23. und dem 29. Dezember gab es pro Tag im Durchschnitt 1,045 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren.

Vor Ukraine-Gespräch: Biden warnt Putin vor Sanktionen

Washington - Die USA wollen Russland für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine mit harten Sanktionen belegen. US-Präsident Joe Biden wollte in einem für den späten Donnerstagabend geplanten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen, wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses sagte. Der Kreml reagierte zunächst nicht auf die US-Androhung.

Tränengaseinsatz gegen Demonstranten im Sudan

Khartum - Im Sudan haben Sicherheitskräfte am Donnerstag Tränengas gegen mehrere Zehntausend Demonstranten eingesetzt. Die Brückenverbindungen in die Hauptstadt Khartum wurden gesperrt und erstmals alle Telefonverbindungen ins In- und Ausland gekappt, seit es die Proteste gegen den Militärputsch vom 25. Oktober gibt. Auch Internetverbindungen wurden blockiert. Polizei und Militär patrouillierten überall in Khartum. Auch aus anderen Städten wurden Proteste gemeldet.

Großbrand in Innsbruck laut Polizei kein technischer Defekt

Innsbruck - Die Polizei hat einen technischen Defekt als Ursache für den Großbrand in einem Wohnhaus in der Innsbrucker Innenstadt am Mittwochnachmittag ausgeschlossen. Ermittlungen in Richtung "Fahrlässigkeit und Vorsätzlichkeit" liefen. Der Brand dürfte einen Schaden in der Höhe von mehreren Millionen Euro gefordert haben. Das Feuer entstand offenbar im Müllraum im Eingangsbereich und breitete sich dann über Innenhof und Fassade bis zum Dachgeschoß aus. Verletzt wurde niemand.

Van der Bellen würdigt Sternsinger-Einsatz für bessere Welt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer haben am Donnerstag eine Sternsingergruppe aus der Pfarre Neudorf im Burgenland in der Wiener Hofburg empfangen. Das Staatsoberhaupt würdigte dabei den Einsatz der Kinder. Es sei "unheimlich wichtig, dass die Aktion auch in diesem Jahr trotz Pandemie stattfinden kann", wird Van der Bellen in einer Aussendung der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar am Donnerstag laut Kathpress zitiert.

