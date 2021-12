Attacke auf Linzer Polizeiinspektion zu Silvester geplant

Linz - Ein 20-Jähriger wollte aus Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen offenbar in der Silvesternacht mit einem Molotowcocktail einen Anschlag auf die Polizeiinspektion Linz-Ebelsberg verüben bzw. andere dazu anzustiften. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den mutmaßlichen Rädelsführer einer Brandattacke auf einen Streifenwagen Mitte November. Laut seinen Komplizen war damals auch angedacht, einen Polizisten mit Benzin zu übergießen und anzuzünden.

Diskussion über Lockerung der Quarantäneregelung

Wien - Auch in Österreich wird angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante über die - in einigen Ländern schon umgesetzte- Lockerung der Quarantäneregeln diskutiert. Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich würde die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) spricht sich deshalb für eine Verkürzung der Absonderung aus. Das Gesundheitsministerium prüft bereits eine Lockerung.

Biden warnt Putin in Telefonat vor Einmarsch in die Ukraine

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat Russland für den Fall eines militärischen Einmarsches in der Ukraine erneut mit harten Sanktionen und Gegenmaßnahmen gedroht. In einem Telefonat forderte er Präsident Wladimir Putin zur Deeskalation auf, wie das Weiße Haus am Donnerstagabend mitteilte. Es brauche einen Abbau der Spannungen und eine Rückkehr zur Diplomatie, sagte Biden demnach in dem knapp einstündigen Gespräch. Der Kreml wiederum warnte die USA davor, Sanktionen zu verhängen.

Scholz ruft in Neujahrsansprache zum Zusammenhalt auf

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert die Gesellschaft in seinem Land zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie und bei der geplanten Erneuerung des Landes auf. In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appelliert der Sozialdemokrat laut Vorausberichten an die Bürger, angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus die Impfangebote zu nutzen.

Anderl will Ausbildungsoffensive und mehr Personal im AMS

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl fordert im APA-Interview zum Jahreswechsel von der Regierung eine Ausbildungsoffensive statt Verschärfungen der Zumutbarkeitsbestimmungen. Beim Arbeitslosengeld sind 70 Prozent des vorigen Verdiensts für sie das Minimum, dann wäre man auch über eine degressive Leistung gesprächsbereit. Teilzeit will Anderl u.a. über eine Änderung des Durchrechnungszeitraums neu gestalten.

Hunderte Häuser von Waldbränden in Colorado zerstört

Denver (Colorado) - Im US-Bundesstaat Colorado hat ein heftiger, windgetriebener Waldbrand Hunderte von Häusern zerstört, mindestens ein halbes Dutzend Menschen verletzt und Tausende zur Flucht gezwungen. Das sich schnell ausbreitende Feuer soll durch von Sturmböen umgestürzte Stromleitungen entzündet worden sein. Evakuierungsbefehle wurden für die Stadt Superior mit etwa 13.000 Einwohnern und für die angrenzende Gemeinde Louisville mit 18.000 Einwohnern erlassen.

US-Kampfeinsatz im Irak geht offiziell zu Ende

Bagdad/Washington - Am Freitag endet vier Jahre nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offiziell der Kampfeinsatz der USA im Irak. De facto war er bereits Mitte Dezember beendet worden. Künftig soll es nur noch eine Gruppe von Militärberatern der internationalen Anti-IS-Koalition geben, die die Sicherheitskräfte des Irak unterstützen. Der Einsatz des Bündnisses hatte begonnen, nachdem der IS 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Irak überrannt hatte.

