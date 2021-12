Biden warnt Putin in Telefonat vor Einmarsch in die Ukraine

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat Russland für den Fall eines militärischen Einmarsches in der Ukraine erneut mit harten Sanktionen und Gegenmaßnahmen gedroht. In einem Telefonat forderte er Präsident Wladimir Putin zur Deeskalation auf, wie das Weiße Haus am Donnerstagabend mitteilte. Es brauche einen Abbau der Spannungen und eine Rückkehr zur Diplomatie, sagte Biden demnach in dem knapp einstündigen Gespräch. Der Kreml wiederum warnte die USA davor, Sanktionen zu verhängen.

Scholz ruft in Neujahrsansprache zum Zusammenhalt auf

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert die Gesellschaft in seinem Land zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie und bei der geplanten Erneuerung des Landes auf. In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appelliert der Sozialdemokrat laut Vorausberichten an die Bürger, angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus die Impfangebote zu nutzen.

Attacke auf Linzer Polizeiinspektion zu Silvester geplant

Linz - Ein 20-Jähriger wollte aus Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen offenbar in der Silvesternacht mit einem Molotowcocktail einen Anschlag auf die Polizeiinspektion Linz-Ebelsberg verüben bzw. andere dazu anzustiften. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den mutmaßlichen Rädelsführer einer Brandattacke auf einen Streifenwagen Mitte November. Laut seinen Komplizen war damals auch angedacht, einen Polizisten mit Benzin zu übergießen und anzuzünden.

Israel begann mit vierter Corona-Impfung

Tel Aviv - Israel hat mit vierten Impfungen gegen des Coronavirus für Menschen mit Immunschwäche begonnen. Freitagfrüh seien die ersten Patienten mit Lungen- und Herztransplantationen geimpft worden, teilte das Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv mit. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Ash, hatte am Donnerstagabend erklärt, dass vorerst nur Menschen mit Immunschwäche eine vierte Dosis des Corona-Impfstoffes bekommen sollen.

Drei deutsche AKW gehen vom Netz - Drei bleiben noch

Berlin - Schlussspurt beim Atomausstiegdeutschlands: Der heutige Silvester ist der letzte Betriebstag für drei weitere Kernkraftwerke. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Block C von Gundremmingen (Bayern) gehen endgültig vom Netz und werden stillgelegt. Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Damit liefern 2022 nur noch drei verbliebene deutsche AKW in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Strom.

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Lobau-Camp der Klimaaktivisten ist in der Nacht auf Freitag eine zweistöckige Holzhütte in Brand geraten. Das Objekt an der Hirschstettner Straße in der Donaustadt - es handelt sich nicht um die oft fotografierte Holzpyramide - wurde ein Raub der Flammen, Verletzte gab es keine. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen wird, hat auch der Verfassungsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Südkoreas Ex-Präsidentin Park aus Haft entlassen

Seoul - Nach fast fünfjähriger Haftzeit ist die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye (69) wieder auf freiem Fuß. Die wegen Korruption und Machtmissbrauch zu 20 Jahren Haft verurteilte Tochter des früheren Diktators Park Chung-hee befand sich auf einer Liste von knapp 3.100 Straftätern, für welche die Regierung in der vergangenen Woche eine Sonderamnestie erlassen hatte. Die Begnadigung für Park ist umstritten.

Sturm auf Zypern sorgte für Schäden und Verkehrschaos

Nikosia - Schwere Regenfälle haben Überschwemmungen und Verkehrschaos in weiten Teilen der Ferieninsel Zypern verursacht. Betroffen waren in der Nacht auf Freitag nach Berichten des staatlichen Rundfunks (RIK) vor allem die Hauptstadt Nikosia sowie die Region um den Berg Troodos. "Gehen Sie nicht ohne Grund auf die Straßen", rief Freitag früh die Polizei im Staatsrundfunk die Bürger auf. Über Verletzte oder Tote gab es keine Berichte.

