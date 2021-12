Vor Silvester 3.624 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Vor Silvester sind in Österreich 3.624 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) verzeichnet worden. Das ist gegenüber dem Vortag mit 3.225 ein leichter Anstieg. Der Wert liegt zugleich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.553). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 200 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Aktivisten-Lobau-Camp ist in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte abgebrannt. Verletzte wurde niemand. Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen, es ermittelt auch der Verfassungsschutz. "Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Mancherorts ist schon 2022

Apia/Sydney/Berlin - Das Jahr 2022 hat in einigen Ländern der Welt schon begonnen. Als erste starteten die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa und Kiribati um 11.00 Uhr MEZ ins neue Jahr. Eine Stunde später folgte Neuseeland. Mit sechs Tonnen farbenprächtigem Feuerwerk vor der imposanten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses ist Sydney im 14.00 Uhr MEZ ins Jahr 2022 gerutscht. Heuer waren trotz steigender Corona-Infektionen wieder Zuschauer zugelassen.

Abgeschobenes Mädchen zurück aus Georgien

Wien - Eines der Ende Jänner nach Georgien abgeschobenen Kinder ist zurück in Österreich. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" am Freitag online berichtete, landete die inzwischen 13-jährige Tina Donnerstagnachmittag in Wien-Schwechat. Ihre zwangsweise Außerlandesbringung hatte heftige Kritik, Verwerfungen in der ÖVP/Grünen-Koalition und eine Debatte über Kinderabschiebungen ausgelöst.

Irak: Keine US-Kampftruppen mehr im Land

Bagdad/Washington - Wie angekündigt ist der Kampfeinsatz der von den USA angeführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak mit dem Jahresende 2021 beendet. "Es befinden sich keine weiteren ausländischen Kampftruppen auf irakischem Boden", teilte die Regierung in Bagdad am Freitag mit. Die Aufgabe der internationalen Anti-IS-Koalition sei nun wie vereinbart, irakische Sicherheitskräfte zu beraten und zu unterstützen.

US-Todesschütze kündigte seine Taten in Romanen an

Washington - Der Mann, der zu Wochenbeginn im US-Bundesstaat Colorado fünf Menschen erschoss, hat seine Taten offenbar in mehreren Science-Fiction-Romanen angekündigt und dabei auch die Opfer benannt. "Wir haben Kenntnis von den Büchern, die von dem Verdächtigen unter einem Pseudonym geschrieben wurden", sagte ein Sprecher der Polizei der Stadt Denver am Donnerstag. "Sie sind Teil unserer Ermittlungen."

China kürzt Subventionen für E-Autos

Peking - China kürzt die Subventionen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im kommenden Jahr. Die Regierung hatte bereits im April 2020 angekündigt, die staatlichen Beihilfen für diese Autos schrittweise zu kürzen, erst um zehn Prozent, dann 20 Prozent und 2022 schließlich um 30 Prozent. Die Förderungen laufen am 31. Dezember nächsten Jahres aus, teilte das Finanzministerium am Freitag auf seiner Internetseite mit.

