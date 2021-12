Vor Silvester 3.624 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - Vor Silvester sind in Österreich 3.624 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) verzeichnet worden. Das ist gegenüber dem Vortag mit 3.225 ein leichter Anstieg. Der Wert liegt zugleich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.553). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 200 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Putin erinnert in Neujahrsansprache an Corona-Tote

Moskau/Kiew - Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Neujahrsansprache der vielen Corona-Toten gedacht und den Menschen in seinem Land Mut zugesprochen. "Diese heimtückische Krankheit hat Zehntausende Leben gekostet", sagte Putin mit Blick auf die hohen Todeszahlen von etwa 1.000 Opfern täglich in Russland. "Ich möchte allen meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen, die Verwandte und nahe Menschen verloren haben."

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Aktivisten-Lobau-Camp in Wien ist in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte abgebrannt. Verletzte wurde niemand. Die Polizei ging von Brandlegung aus, es ermittelt auch der Verfassungsschutz. "Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Mancherorts ist schon 2022

Apia/Sydney/Berlin - Das Jahr 2022 hat in einigen Ländern der Welt schon begonnen. Als erste starteten die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa und Kiribati um 11.00 Uhr MEZ ins neue Jahr. Eine Stunde später folgte Neuseeland. Mit sechs Tonnen farbenprächtigem Feuerwerk vor der imposanten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses ist Sydney im 14.00 Uhr MEZ ins Jahr 2022 gerutscht. Heuer waren trotz steigender Corona-Infektionen wieder Zuschauer zugelassen.

Frankreich: Auto-Reklame muss für Öko-Alternativen werben

Paris - Auto-Reklame muss in Frankreich künftig verpflichtend mit Hinweisen auf umweltfreundlichere Alternativen der Fortbewegung verknüpft werden. Die entsprechende Neuregelung wurde von der Regierung in Paris in dieser Woche im offiziellen Amtsblatt veröffentlicht, sie tritt im März in Kraft. Umweltgruppen setzen sich seit Jahren für eine derartige Regelung ein - am liebsten hätten sie aber ein völliges Verbot der Auto-Reklame.

US-Todesschütze kündigte seine Taten in Romanen an

Washington - Der Mann, der zu Wochenbeginn im US-Bundesstaat Colorado fünf Menschen erschoss, hat seine Taten offenbar in mehreren Science-Fiction-Romanen angekündigt und dabei auch die Opfer benannt. "Wir haben Kenntnis von den Büchern, die von dem Verdächtigen unter einem Pseudonym geschrieben wurden", sagte ein Sprecher der Polizei der Stadt Denver am Donnerstag. "Sie sind Teil unserer Ermittlungen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red