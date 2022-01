23-Jähriger im Bezirk Baden von Feuerwerk getötet

Baden - Ein junger Mann ist in der Silvesternacht beim Zünden von Feuerwerkskörpern getötet, ein weiterer schwer verletzt worden. Die Männer hatten sich mit rund acht weiteren Personen auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Klausen Leopoldsdorf getroffen, um die Silvesternacht zu feiern. Dabei haben sie sogenannte Kugelbomben gezündet. Als eine der Bomben nicht sofort gezündet hat, haben sich vier Personen dem Feuerwerkskörper genähert, dabei ist er explodiert.

Feiern und Demos in Wien kurz und friedlich

Wien - Die Wiener Innenstadt war am Silvesterabend ziemlich voll. Eine Stunde nach Mitternacht setzte allerdings leichter Regen ein und es waren schon deutlich weniger Menschen unterwegs, berichteten Augenzeugen der APA. Nachdem die Lokale schon um 22 Uhr coronabedingt schließen mussten, haben die Menschen bei ungewöhnlich warmen Temperaturen die letzten Stunden im Freien gefeiert. Die angekündigten Corona-Demos hielten sich in Grenzen.

Acht Neujahrsbabys kamen in der Silvesternacht zur Welt

Wien/Mödling/Graz - In der heutigen Silvesternacht hat es acht Neujahrsbabys in vier Bundesländern gegeben. Eine Punktlandung um 0.00 Uhr legte Ariz hin. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke in Mödling zur Welt. Die schnellste Spontangeburt meldete das Spital in Zell am See. Dort brachte eine 27-Jährige um 0.25 Uhr ihr erstes Kind zur Welt. Der Bub heißt Elias. Weitere Neujahrsbabys gab es in Wien, in Hollabrunn, in St. Pölten, in Feldbach und in und in Schwarzach im Pongau.

Zweites Silvester mit Corona-Einschränkungen

Apia/Sydney/Berlin - Hunderte Millionen Menschen in Europa haben das Jahr 2022 begrüßt - in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Vielerorts, so auch in Österreich, verabschiedete sich das alte Jahr mit ungewöhnlich milden Temperaturen. In vielen Ländern der Welt fielen die Silvesterfeiern wegen Corona verhaltener aus als sonst. Viele große Partys und Feuerwerke wurden abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London.

Daniel Barenboim dirigiert das Neujahrskonzert 2022

Wien - Das neue Jahr startet am Samstagvormittag traditionell mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Goldenen Saal des Musikvereins. Maestro Daniel Barenboim steht dann zum dritten Mal am Pult des musikalischen Großereignisses, das auch heuer wieder in Dutzende Länder weltweit übertragen wird. Vor Ort indes dürfen immerhin 1.000 Zuschauer die Walzerklänge zwischen Josef Strauß, Johann Strauß und Joseph Hellmesberger verfolgen.

Europa hat drei neue Kulturhauptstädte

EU-weit - Das einjährige Interregnum ist Geschichte, und Europa hat nach dem Coronajahr 2021 nun wieder eine Kulturhauptstadt - respektive gleich drei. Mit Samstag tragen das luxemburgische Esch, das litauische Kaunas und das serbische Novi Sad den 1985 von der EU eingeführten Ehrentitel gemeinsam. Während Esch und Kaunas schon länger als Kulturhauptstadt-Duo für 2022 feststanden, wurde Novi Sad wegen der Pandemie auf heuer verschoben.

Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Paris - Frankreich übernimmt mit dem neuen Jahr in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats. Unter dem Motto "Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit" soll die Gemeinschaft aus 27 Staaten auf Wachstumskurs gebracht werden. Präsident Emmanuel Macron sagte, ein neues Wachstumsmodell müsse nach der Corona-Krise Innovationen und das Schaffen von Arbeitsplätzen vorantreiben, Europas Wettbewerbsfähigkeit sichern und im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen.

Holzhütte im Lobau-Camp der Klimaaktivisten abgebrannt

Wien - Im Aktivisten-Lobau-Camp in Wien ist in der Nacht auf Freitag eine Holzhütte abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging von Brandlegung aus, es ermittelt auch der Verfassungsschutz. "Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, wurde die Gesundheit von jungen Menschen bewusst auf's Spiel gesetzt. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Ermittlungen werden "mit Hochdruck" geführt, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

