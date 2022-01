Zweiter Jahreswechsel mit Corona-Einschränkungen in Folge

Apia/Sydney/Berlin - Hunderte Millionen Menschen in Europa haben das Jahr 2022 begrüßt - in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Vielerorts, so auch in Österreich, verabschiedete sich das alte Jahr mit ungewöhnlich milden Temperaturen. In vielen Ländern der Welt fielen die Silvesterfeiern wegen Corona verhaltener aus als sonst. Viele große Partys und Feuerwerke wurden abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London.

23-Jähriger im Bezirk Baden von Feuerwerk getötet

Klausen-Leopoldsdorf/Achenkirch/Weerberg - In der Silvesternacht hat es mehrere Unfälle mit Feuerwerkskörpern gegeben. Ein junger Mann wurde im Bezirk Baden kurz nach Mitternacht beim Zünden von Feuerwerkskörpern getötet, ein weiterer schwer verletzt. Die Männer hatten sich mit rund acht weiteren Personen auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Klausen-Leopoldsdorf getroffen, um die Silvesternacht zu feiern. Dabei zündeten sie sogenannte Kugelbomben.

Feiern und Demos in Wien kurz und friedlich

Wien - Die Wiener Innenstadt war am Silvesterabend ziemlich voll. Eine Stunde nach Mitternacht setzte allerdings leichter Regen ein und es waren schon deutlich weniger Menschen unterwegs, berichteten Augenzeugen der APA. Nachdem die Lokale schon um 22 Uhr coronabedingt schließen mussten, haben die Menschen bei ungewöhnlich warmen Temperaturen die letzten Stunden im Freien gefeiert. Die angekündigten Corona-Demos hielten sich in Grenzen.

Neujahrsbabys - Ariz kam um 00.00 Uhr zur Welt

Wien/Mödling/Graz - In der vergangenen Silvesternacht hat es mehrere Neujahrsbabys gegeben. Eine Punktlandung um 0.00 Uhr legte Ariz hin. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke in Mödling zur Welt. Die schnellste Spontangeburt meldete das Universitätsklinikum Krems. Selah-Agatha kam in Krems um 0:21 Uhr auf die Welt. Das Mädchen ist das dritte Baby der Mutter. Es wiegt 3.920 Gramm und ist 53 cm lang.

Mindestens zwölf Tote bei Massenpanik in Kaschmir

Srinagar - Bei einer Massenpanik an einem religiösen Schrein im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs sind mehrere Menschen gestorben. Wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstagmorgen mitteilte, kamen "mindestens zwölf Menschen ums Leben und 13 wurden verletzt". Die Zahl der Toten könnte aber noch steigen. Demnach waren sehr viele Gläubige auf dem Weg zu dem Schrein.

"Golden Girls"-Star Betty White stirbt mit 99 Jahren

Los Angeles - Die mit der Sitcom "Golden Girls" weltbekannt gewordene Schauspielerin Betty White ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in der Nacht auf Freitag, wie die US-Magazine "People" und "Deadline" unter Berufung auf Manager Jeff Witjas berichteten. In der Serie über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft spielte White einst die naive Witwe Rose Nylund.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red