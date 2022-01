Zweiter Jahreswechsel mit Corona-Einschränkungen in Folge

Apia/Sydney/Berlin - Hunderte Millionen Menschen in Europa haben das Jahr 2022 begrüßt - in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Vielerorts, so auch in Österreich, verabschiedete sich das alte Jahr mit ungewöhnlich milden Temperaturen. In vielen Ländern der Welt fielen die Silvesterfeiern wegen Corona verhaltener aus als sonst. Viele große Partys und Feuerwerke wurden abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London.

23-Jähriger im Bezirk Baden von Feuerwerk getötet

Klausen-Leopoldsdorf/Achenkirch/Weerberg - In der Silvesternacht hat es mehrere Unfälle mit Feuerwerkskörpern gegeben. Ein junger Mann wurde im Bezirk Baden kurz nach Mitternacht beim Zünden von Pyro-Gegenständen getötet, ein weiterer schwer verletzt. Die beiden hatten sich mit rund acht weiteren Personen auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Klausen-Leopoldsdorf getroffen, um die Silvesternacht zu feiern. Dabei wurden sogenannte Kugelbomben gezündet.

Neujahrsbaby Ariz kam um 0.00 Uhr in Mödling zur Welt

Wien/Mödling/Graz - Nach einem Doppelsieg zweier Buben im Vorjahr hat in der vergangenen Silvesternacht wieder ein einziger Neuankömmling das Rennen um den Titel "Neujahrsbaby" gemacht und zwar Ariz mit einer Punktlandung um 0.00 Uhr in Mödling in Niederösterreich. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke zur Welt. Wenige Minuten später folgte in Wien die kleine Lara. Das Mädchen wurde um 0.04 Uhr in der Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbundes geboren.

Trauerfeier für Nobelpreisträger Tutu in Südafrika

Kapstadt - Südafrika hat sich von seinem Volkshelden und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu verabschiedet. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt begann am Samstagmorgen die Trauerfeier für den am Sonntag zuvor verstorbenen weltbekannten Menschenrechtsaktivisten und emeritierten anglikanischen Erzbischof. Präsident Cyril Ramaphosa hielt die Trauerrede und überreichte Tutus Witwe Leah im Anschluss Südafrikas sechsfarbige Flagge.

Experte Elling sieht Gecko als "Hinterzimmer-Debattierklub"

Wien - Molekularbiologe Ulrich Elling kritisiert, dass die Politik bei der neuen Corona-Variante Omikron "wieder viel zu langsam" reagiert. "Bei der Dynamik, die Omikron entfaltet, müssen wir mehr denn je bremsen, bevor es zu spät ist." Trotz der neuen Gecko-Kommission sei die Vorgangsweise in der Pandemie nicht transparent: "Auch ich weiß nicht genau, was in der Gecko läuft. Für mich ist das jetzt noch ein Hinterzimmer-Debattierklub", meinte Elling im "Kurier" am Samstag.

Massenpanik mit Toten an Schrein in Indien

Srinagar - Bei einer Massenpanik an einem Schrein sind in Indien am Samstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 14 weitere Menschen seien an dem hinduistischen Heiligtum von Mata Vaishno Devi in Katra in der Region Jammu und Kaschmir verletzt worden, teilten Behörden mit. Auslöser sei ein massiver Ansturm von Gläubigen gewesen, die am ersten Tag des neuen Jahres ihre Ehrerbietung erweisen wollten.

