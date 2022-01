23-Jähriger im Bezirk Baden von Feuerwerk getötet

Klausen-Leopoldsdorf/Achenkirch/Weerberg - In der Silvesternacht hat es mehrere Unfälle mit Feuerwerkskörpern gegeben. Ein junger Mann wurde im Bezirk Baden kurz nach Mitternacht beim Zünden einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4 getötet, ein weiterer schwer verletzt. Die beiden hatten sich mit rund acht weiteren Personen auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Klausen-Leopoldsdorf getroffen, um die Silvesternacht zu feiern. Dabei wurden sogenannte Kugelbomben gezündet.

2021 mit zweitniedrigster Verkehrstotenzahl seit 1950

Wien - 359 Menschen sind 2021 nach Angaben des Innenministeriums (BMI) auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um 15 Todesopfer oder vier Prozent mehr als im Jahr 2020 (344) und bedeutet gleichzeitig die bisher zweitniedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950. Noch vor neun Jahren mussten 531 Verkehrstote beklagt werden.

Franz Welser-Möst wird Neujahrskonzert 2023 dirigieren

Wien - Nach Daniel Barenboim am heutigen 1. Jänner setzen die Wiener Philharmoniker auch für das Neujahrskonzert 2023 auf einen Routinier: Franz Welser-Möst wird das Klassikevent im Goldenen Saal des Musikvereins dann zum dritten Mal nach 2011 und 2013 dirigieren, wie das Orchester am Samstag gegenüber der APA ankündigte. Und nicht nur am Pult des Neujahrskonzerts sammelten beide Seiten bereits vielfach Erfahrungen, gehört Welser-Möst doch zu den Stammpartnern der Philharmoniker.

Knapp über 3.600 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - 3.608 SARS-CoV-2-Neuinfektionen sind in Österreich zum Neujahrstag am Samstag gemeldet worden, fast ebenso viele wie am Vortag, als exakt 3.624 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand jeweils 9.30 Uhr) verzeichnet worden sind. Die Fallzahlen liegen somit erneut über dem Tagesschnitt von 2.770, die Siebentages-Inzidenz stieg auf 217,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Krankenhauspatienten nahm hingegen weiterhin ab und sank auf 1.004 Personen.

Brüssel will Gas und Atomenergie als grün einstufen

Brüssel - Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag kurz nach dem Versand an die EU-Mitgliedstaaten öffentlich wurde. Investitionen in neue AKW sollen demnach dann als grün klassifiziert werden können, wenn die Anlagen neusten technischen Standards entsprechen.

Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

Paris - Frankreich hat am 1. Jänner für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. "Das Jahr 2022 muss ein Wendepunkt für Europa sein", sagte Präsident Emmanuel Macron in seiner Silvesteransprache am Freitagabend. Der EU werde vorgeworfen, "gespalten, unfähig zu gemeinsamen Projekten und auf dem Weg in die geschichtliche Irrelevanz zu sein", sagte er. Doch die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Gemeinschaft nicht nur nützlich, sondern auch "eine Quelle der Hoffnung" sei.

Neujahrsbaby Ariz kam um 0.00 Uhr in Mödling zur Welt

Wien/Mödling/Graz - Nach einem Doppelsieg zweier Buben im Vorjahr hat in der vergangenen Silvesternacht wieder ein einziger Neuankömmling das Rennen um den Titel "Neujahrsbaby" gemacht und zwar Ariz mit einer Punktlandung um 0.00 Uhr in Mödling in Niederösterreich. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke zur Welt. Wenige Minuten später folgte in Wien die kleine Lara. Das Mädchen wurde um 0.04 Uhr in der Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbundes geboren.

Trauerfeier für Nobelpreisträger Tutu in Südafrika

Kapstadt - Südafrika hat sich von seinem Volkshelden und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu verabschiedet. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt begann am Samstagmorgen die Trauerfeier für den am Sonntag zuvor verstorbenen weltbekannten Menschenrechtsaktivisten und emeritierten anglikanischen Erzbischof. Präsident Cyril Ramaphosa hielt die Trauerrede und überreichte Tutus Witwe Leah im Anschluss Südafrikas sechsfarbige Flagge.

