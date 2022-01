Van der Bellen zu Neujahr für Mut und Zuversicht

Wien - Die Neujahrsansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen dreht sich auch heuer um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Gesellschaft. Es sei schwer, die Hoffnung nicht aufzugeben, meinte das Staatsoberhaupt in der Rede, die Samstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Und trotzdem: Wir dürfen den Mut nicht verlieren." Man müsse weiterhin auf einander achtgeben, appellierte Van der Bellen, zusammenzuhalten.

Brüssel will Gas und Atomenergie als grün einstufen

Brüssel - Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag kurz nach dem Versand an die EU-Mitgliedstaaten öffentlich wurde. Aus Österreich und Deutschland sowie von Umweltschutzorganisationen kam Kritik an dem Vorschlag.

Holocaust-Überlebende Gertrude Pressburger gestorben

Wien - Die Wiener Holocaust-Überlebende Gertrude Pressburger, die im Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit einem Facebook-Video als "Frau Gertrude" zur öffentlichen Figur wurde, ist am Freitag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben. Das gab ihre Familie der APA bekannt. Ihre von der Journalistin Marlene Groihofer aufgezeichneten Erinnerungen "Gelebt, erlebt, überlebt" erschienen Anfang 2018. Präsident Alexander Van der Bellen zeigte sich in "tiefer Trauer".

Staatsoper sagt wegen Infektionen Vorstellungen ab

Wien - Mehrere Omikron-Fälle in den künstlerischen Gruppen und die damit verbundene hohe Anzahl von K1-Personen hat die Absage aller Vorstellungen der Wiener Staatsoper bis inklusive 5. Jänner erzwungen. Die erste davon betroffene Vorstellung ist die für heute, 1. Jänner, um 18.30 Uhr angesetzte Fledermaus, informierte die Staatsoper. "Wir werden alles dafür tun, den Spielbetrieb am 6. Jänner wieder aufzunehmen", betonte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

Papst ruft zu Mut in Zeiten der Pandemie auf

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet zu Beginn des neuen Jahres die Gläubigen zu Mut angesichts der Pandemie aufgerufen. "Wir brauchen Ermutigung. Wir leben immer noch in unsicheren und schwierigen Zeiten wegen der Pandemie. Viele haben Angst vor der Zukunft und werden durch soziale Schwierigkeiten, persönliche Probleme, die Gefahren der Wirtschaftskrise, Ungerechtigkeiten und das wirtschaftliche Ungleichgewicht des Planeten belastet", sagte der Papst am Samstag.

Franz Welser-Möst wird Neujahrskonzert 2023 dirigieren

Wien - Nach Daniel Barenboim am heutigen 1. Jänner setzen die Wiener Philharmoniker auch für das Neujahrskonzert 2023 auf einen Routinier: Franz Welser-Möst wird das Klassikevent im Goldenen Saal des Musikvereins dann zum dritten Mal nach 2011 und 2013 dirigieren, wie das Orchester am Samstag gegenüber der APA ankündigte. Und nicht nur am Pult des Neujahrskonzerts sammelten beide Seiten bereits vielfach Erfahrungen, gehört Welser-Möst doch zu den Stammpartnern der Philharmoniker.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red