Brüssel will Gas und Atomenergie als grün einstufen

Brüssel - Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag kurz nach dem Versand an die EU-Mitgliedstaaten öffentlich wurde. Aus Österreich und Deutschland sowie von Umweltschutzorganisationen kam Kritik an dem Vorschlag.

Van der Bellen zu Neujahr für Mut und Zuversicht

Wien - Die Neujahrsansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen dreht sich auch heuer um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Gesellschaft. Es sei schwer, die Hoffnung nicht aufzugeben, meinte das Staatsoberhaupt in der Rede, die Samstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Und trotzdem: Wir dürfen den Mut nicht verlieren." Man müsse weiterhin auf einander achtgeben, appellierte Van der Bellen, zusammenzuhalten.

Party mit Hunderten Feiernden in den Niederlanden aufgelöst

Den Haag - Die niederländische Polizei hat mit einem Großaufgebot eine illegale Silvesterparty mit Hunderten Feiernden aufgelöst, die trotz des landesweiten Corona-Lockdowns stattfand. Auf dem Gelände einer früheren Fabrik im zentralniederländischen Rijswijk waren in der Neujahrsnacht Hunderte Beamte sowie zehn Polizeibusse im Einsatz, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS am Samstag berichtete.

Biden telefoniert mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Washington - Nach seinem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin will US-Präsident Joe Biden an diesem Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren. Biden will dabei nach Angaben des Weißen Hauses den Aufmarsch russischer Truppen nahe der ukrainischen Grenze zur Sprache bringen. Thema sind auch die geplanten Unterredungen zwischen Moskau und Washington, die helfen sollen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen.

USA wollen 5G wegen Risiken für Luftfahrt verzögern

Washington - Die US-Regierung dringt wegen möglicher Risiken für die Luftfahrt auf eine geringfügige Verzögerung der Einführung des schnellen 5G-Internets für Mobiltelefone. Verkehrsminister Pete Buttigieg und der Leiter der Luftfahrtbehörde FAA, Steve Dickson, appellierten an die Netzwerkbetreiber AT&T und Verizon, die für den 5. Jänner geplante Einführung um maximal zwei Wochen zu verschieben.

Neuer tschechischer Regierungschef warnt vor schwerem Jahr

Prag - Der neue tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat in seiner ersten Neujahrsansprache vor einem der "schwierigsten und schwersten" Jahre in der jüngeren Geschichte des Landes gewarnt. Als Gefahren nannte der 57-Jährige am Samstag die Energiekosten, die Inflation und die Corona-Pandemie. Fiala rief seine Landsleute zu Zusammenhalt auf. Tschechien wird seit kurzem von einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien regiert.

Staatsoper sagt wegen Infektionen Vorstellungen ab

Wien - Mehrere Omikron-Fälle in den künstlerischen Gruppen und die damit verbundene hohe Anzahl von K1-Personen hat die Absage aller Vorstellungen der Wiener Staatsoper bis inklusive 5. Jänner erzwungen. Die erste davon betroffene Vorstellung ist die für heute, 1. Jänner, um 18.30 Uhr angesetzte Fledermaus, informierte die Staatsoper. "Wir werden alles dafür tun, den Spielbetrieb am 6. Jänner wieder aufzunehmen", betonte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red