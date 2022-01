Zadić will Korruptionsstrafrecht bald nachschärfen

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) bringt in den ersten Monaten des Jahres 2022 zwei wichtige Vorhaben auf Schiene: Schon Anfang 2022 soll die Regierungsvorlage zur Reform des Maßnahmenvollzugs vorliegen. Für das erste Quartal kündigte Zadić im APA-Interview den Entwurf zur Nachschärfung des Korruptionsstrafrechts an. In der Justiz und "generell" hofft Zadić, dass mit dem neuen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer "Ruhe einkehrt".

Van der Bellen zu Neujahr für Mut und Zuversicht

Wien - Die Neujahrsansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen dreht sich auch heuer um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Gesellschaft. Es sei schwer, die Hoffnung nicht aufzugeben, meinte das Staatsoberhaupt in der Rede, die Samstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Und trotzdem: Wir dürfen den Mut nicht verlieren." Man müsse weiterhin auf einander achtgeben, appellierte Van der Bellen, zusammenzuhalten.

100 Millionen Corona-Infektionen in Europa

Paris - Die Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie hat in Europa bis hin zum Kaukasus die Marke von hundert Millionen überschritten. In den 52 Ländern und Gebieten von der Atlantikküste bis nach Aserbaidschan und Russland wurden bis zum Abend des Neujahrstags 100.074.753 Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, wie eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

Brüssel will Gas und Atomenergie als grün einstufen

Brüssel - Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Das geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag kurz nach dem Versand an die EU-Mitgliedstaaten öffentlich wurde. Aus Österreich und Deutschland sowie von Umweltschutzorganisationen kam Kritik an dem Vorschlag.

Feuer zerstörte tausend Gebäude in Colorado

Denver (Colorado) - Bei den jüngsten Bränden im US-Bundesstaat Colorado nahe der Stadt Boulder sind nach Behördenangaben fast 1.000 Häuser und andere Gebäude zerstört worden. Drei Menschen galten dem Katastrophenschutz zufolge zunächst noch als vermisst, sieben waren verletzt worden. Die Behörden wollen demnach Suchhunde einsetzen, um die Vermissten zu bergen, sobald es das Wetter zulässt.

Biden telefoniert mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Washington - Nach seinem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin will US-Präsident Joe Biden an diesem Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren. Biden will dabei nach Angaben des Weißen Hauses den Aufmarsch russischer Truppen nahe der ukrainischen Grenze zur Sprache bringen. Thema sind auch die geplanten Unterredungen zwischen Moskau und Washington, die helfen sollen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen.

USA wollen 5G wegen Risiken für Luftfahrt verzögern

Washington - Die US-Regierung dringt wegen möglicher Risiken für die Luftfahrt auf eine geringfügige Verzögerung der Einführung des schnellen 5G-Internets für Mobiltelefone. Verkehrsminister Pete Buttigieg und der Leiter der Luftfahrtbehörde FAA, Steve Dickson, appellierten an die Netzwerkbetreiber AT&T und Verizon, die für den 5. Jänner geplante Einführung um maximal zwei Wochen zu verschieben.

