Über 3.200 weitere Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 3.283 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden in Österreich sind am Sonntag vermeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 234,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 1.717 Neuinfektionen gewesen. Während die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten um 31 auf 973 Personen gesunken ist, stieg die Zahl der Intensivpatienten um drei Personen auf 325.

100 Millionen Corona-Infektionen in Europa

Paris - Die Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie hat in Europa bis hin zum Kaukasus die Marke von hundert Millionen überschritten. In den 52 Ländern und Gebieten von der Atlantikküste bis nach Aserbaidschan und Russland wurden bis zum Abend des Neujahrstags 100.074.753 Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, wie eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

Zadić will Korruptionsstrafrecht bald nachschärfen

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) bringt in den ersten Monaten des Jahres 2022 zwei wichtige Vorhaben auf Schiene: Schon Anfang 2022 soll die Regierungsvorlage zur Reform des Maßnahmenvollzugs vorliegen. Für das erste Quartal kündigte Zadić im APA-Interview den Entwurf zur Nachschärfung des Korruptionsstrafrechts an. In der Justiz und "generell" hofft Zadić, dass mit dem neuen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer "Ruhe einkehrt".

Israel greift nach Raketenbeschuss aus Gaza Hamas-Ziele an

Tel Aviv - Nach neuem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israels Armee in der Nacht auf Sonntag Einrichtungen der dort herrschenden islamistischen Hamas beschossen. Die Luftwaffe habe eine Raketenwerkstatt sowie Hamas-Stützpunkte entlang der Grenze angegriffen, sagte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett während der Kabinettssitzung in Jerusalem.

Brand im Parlament von Südafrika ausgebrochen

Kapstadt - Im südafrikanischen Parlament in Kapstadt ist ein Brand ausgebrochen. "Das Dach hat Feuer gefangen, und das Gebäude der Nationalversammlung steht ebenfalls in Flammen", sagte ein Sprecher der städtischen Rettungsdienste der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagmorgen. An dem Gebäude waren Flammen und dichte Rauchwolken zu sehen, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Ursache war zunächst unklar. Die Rettungsdienste forderten Verstärkung an.

Deutschland plant Steuerentlastungen

Berlin - Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat für die kommenden Jahre Entlastungen von mehr als 30 Milliarden Euro für Bürger und Unternehmen in Aussicht gestellt. "Der Haushalt 2022 ist noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in meinem Entwurf für 2023 werden Entlastungen enthalten sein", sagte der FDP-Chef der "Bild am Sonntag". Beispielsweise werde man dann die Beiträge zur Pensionsversicherung voll von der Steuer absetzen können.

Diesel- und Benzinverbrauch 2021 leicht gestiegen

Wien - In Österreich wurde 2021 mehr Benzin und Diesel verbraucht als im ersten Coronajahr 2020, aber weniger als 2019. Der Benzinverbrauch ist im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent auf 1,9 Mrd. Liter gestiegen, der Verbrauch von Diesel um 5,3 Prozent auf 7,8 Mrd. Liter, das entspricht 8,04 Mio. Tonnen, geht aus einer Markteinschätzung des Fachverbands der Mineralölindustrie (FVMI) hervor.

Paketbombenalarm vor Polizeiinspektion Salzburg-Gnigl

Salzburg - Ein Paket im Eingangsbereich der Polizeiinspektion Salzburg-Gnigl hat am Nachmittag des Neujahrstages Bombenalarm ausgelöst. Gegen 15 Uhr wurde ein verdächtige Sendung gefunden, bestätigte die Polizei Salzburg am Sonntag einen Bericht des ORF Salzburg. Eine Person, die das Paket dort deponiert haben soll, wurde bereits ausgeforscht. In der Lieferung befanden sich jedoch nur Pralinen, Porzellanuntersetzer sowie Serviettenringe.

