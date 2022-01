Staaten passen wegen Omikron Coronaregeln an

Paris/London/Abu Dhabi - Weil die Omikron-Variante des Coronavirus rasant um sich greift, reagieren die betroffenen Länder mit immer neuen Maßnahmen. England führt die Maskenpflicht für ältere Schüler wieder ein, die Vereinigten Arabischen Emirate verbieten Ungeimpften das Reisen. Aus Sorge um die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens entscheidet sich Frankreich indes zu Lockerungen der Quarantäneregeln.

Über 3.200 weitere Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 3.283 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden in Österreich sind am Sonntag vermeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 234,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 1.717 Neuinfektionen gewesen. Während die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten um 31 auf 973 Personen gesunken ist, stieg die Zahl der Intensivpatienten um drei Personen auf 325.

Polizistin bei Corona-Maßnahmen-Gegner-Demo in Graz verletzt

Graz - Bei einer Demonstration von Corona-Maßnahmen-Gegnern in Graz ist am Sonntag eine Polizistin verletzt worden. Die Polizeibeamtin sei am Nachmittag in der Sporgasse bei einer Amtshandlung wegen einer Verwaltungsübertretung einer Versammlungsteilnehmerin durch einen plötzlichen Schlag mit einem Megafon am Kopf verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit. Die Polizistin musste ihren Dienst abbrechen und wurde in das UKH Graz eingeliefert.

Sudans Regierungschef Hamdok verkündet Rücktritt

Khartum - Der sudanesische Regierungschef Abdalla Hamdok, das zivile Gesicht der Übergangsregierung in dem nordostafrikanischen Land, hat angesichts der anhaltenden politischen Krise seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe mein Bestes versucht, das Land davon abzuhalten, in die Katastrophe abzugleiten", sagte Hamdok am Sonntagabend in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache.

Freilassungsgesuch von Breivik am 18. Jänner vor Gericht

Oslo - Ein Gericht in Telemark entscheidet am 18. Jänner über das Freilassungsansuchen des Attentäters von Utöya, Anders Behring Breivik. Der Termin wurde am Sonntag bekannt gegeben. Breivik, der sich mittlerweile Fjotolf Hansen nennt, hatte schon vergangenes Jahr um vorzeitige Freilassung auf Probe angesucht. Dieses Ansinnen wurde von der norwegischen Staatsanwaltschaft aber abgelehnt, weshalb eine Gerichtsentscheidung notwendig wurde.

Iran-Atomverhandlungen gehen in Wien weiter

Wien - Nach der Feiertagspause werden die Verhandlungen zur Rettung des Atompakts mit dem Iran am Montag in Wien wieder aufgenommen. In einer Zwischenbilanz der siebenten Verhandlungsrunde hatten Insider vor Weihnachten die konstruktive Atmosphäre gelobt, aber gleichzeitig einen Mangel an Gesprächsdynamik beklagt.

Israel genehmigt vierte Corona-Impfung für über 60-Jährige

Tel Aviv - Israel will nun auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Sonntagabend vor Journalisten, das Gesundheitsministerium habe diesen Schritt gebilligt. Es folgte damit der Empfehlung eines Expertengremiums angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante. Am Freitag hatten in Israel zunächst die Viertimpfungen für Menschen mit Immunschwäche begonnen.

Südafrikanisches Parlament durch Feuer komplett zerstört

Kapstadt - Das südafrikanische Parlament in Kapstadt ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Der Sitz der Abgeordneten sei durch die seit dem Morgen wütenden Flammen "komplett verbrannt", sagte am Sonntagnachmittag ein Parlamentssprecher. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar. Es gebe jedoch einen Verdächtigen, der am Dienstag vor Gericht erscheinen soll, teilte die Polizei mit. Informationen über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor.

