Biden: "Entschlossene" Reaktion bei russischer Invasion

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Konflikt mit Russland Unterstützung zugesichert. Biden habe klargemacht, dass die USA und ihre Verbündeten "entschlossen antworten werden, falls Russland weiter in die Ukraine einmarschiert", teilte das Weiße Haus in Washington am Sonntag nach einem Telefonat der beiden Präsidenten mit. Biden und Selenskyj unterstützen auch die diplomatischen Bemühungen um einen Abbau der Spannungen mit Russland.

USA fordern zivil geführte Regierung für den Sudan

Khartum - Die USA dringen nach dem Rücktritt des sudanesischen Regierungschefs Abdullah Hamdok darauf, dass das afrikanische Land wieder eine zivile Regierung bekommt. Man werde weiterhin die Demokratiebestrebungen des sudanesischen Volkes unterstützen, erklärte das Büro für afrikanische Angelegenheiten des US-Außenministeriums in der Nacht auf Montag auf Twitter. Die Gewalt gegen Demonstranten müsse sofort eingestellt werden, hieß es weiter.

Gewessler vehement gegen Energie-Plan der EU-Kommission

Wien/Brüssel - Für Klimaschutzministerin Eleonore Gewessler (Grüne) ist der Entwurf der EU-Kommission zur unter den Mitgliedstaaten umstrittenen Einstufung von Gas- und Kernenergie als unter bestimmten Bedingungen klimafreundlich "nicht akzeptabel". Das bekräftigte sie am Montag im "Morgenjournal" des ORF-Radios Ö1. Für den Fall, dass die Kommission die Pläne tatsächlich so umsetzt, kündigte die Ministerin einmal mehr an, auf Basis eines Rechtsgutachtens "den Klagsweg zu beschreiten".

Iran-Atomverhandlungen gehen in Wien weiter

Wien - Nach der Feiertagspause werden die Verhandlungen zur Rettung des Atompakts mit dem Iran am Montag in Wien wieder aufgenommen. In einer Zwischenbilanz der siebenten Verhandlungsrunde hatten Insider vor Weihnachten die konstruktive Atmosphäre gelobt, aber gleichzeitig einen Mangel an Gesprächsdynamik beklagt.

Emirates sicherste Fluglinie der Welt

Johannesburg - Luftfahrtexperten des Hamburger Flugunfallbüros JACDEC haben auch in diesem Jahr wieder die Golf-Airline Emirates zur sichersten Fluggesellschaft der Welt gekürt. Der weltgrößte Betreiber des doppelstöckigen Verkehrsflugzeugs A380 - dem größten Passagierjet überhaupt - behält in einer JACDEC-Auswertung fürs Luftfahrtmagazin "Aero International" (Februar-Ausgabe) seine Spitzenposition.

Pkw durchbohrte Bus in Radstadt - Insassen unverletzt

Radstadt - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Radstadt gekommen. Ein Pkw stieß frontal in die Seitenwand eines Reisebusses und durchbohrte diese. Sämtliche 36 Insassen des Busses blieben wie durch ein Wunder unverletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Pkw-Lenker verletzte sich laut Zeugenaussagen und entfernte sich unbemerkt vom Unfallort. Es wurde eine großangelegte Fahndung nach ihm eingeleitet.

Schwere Schäden nach Großbrand in Südafrikas Parlament

Kapstadt - Nach einem Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude am Neujahrswochenende werden riesige Kosten für einen Wiederaufbau des historischen Gebäudes erwartet. "Wir werden mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Rand benötigen", sagte Kapstadts Sicherheitsbeauftragter Jean-Pierre Smith dem Nachrichtensender eNCA. Dies entspräche auch mehreren hundert Millionen Euro. Montagfrüh wurde bezüglich des Feuers Entwarnung gegeben, es sei unter Kontrolle.

Hongkonger Abgeordnete nach umstrittener Wahl vereidigt

Hongkong - Die neuen Vertreter im Hongkonger Legislativrat sind nach ihrer umstrittenen Wahl im Dezember vereidigt worden. In einer symbolträchtigen Zeremonie, die die neuen politischen Gegebenheiten widerspiegelte, legten die 90 Abgeordneten am Montag ihren Eid ab. Das Wappen der Stadt wurde durch das Chinas ersetzt. Gewählt wurde erstmals auf Basis eines neuen Gesetzes: Die Zahl der direkt gewählten Mitglieder wurde drastisch verringert, jene der pekingtreuen Vertreter vervielfacht.

