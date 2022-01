Omikron wird Durchseuchung massiv beschleunigen

Wien - Omikron "schreibt gerade die Spielregeln für den Umgang mit der Pandemie neu". Die neue Corona-Variante werde zur beschleunigten Durchseuchung führen und erfordere daher einen neuen Umgang mit der Pandemie, heißt es in einem "Policy Brief" des Complexity Science Hub Vienna. Die Modellrechner fordern die Politik auf, rasch zu entscheiden, ob die Durchseuchung langsam oder ungebremst erfolgen soll. Letzteres wäre aus ihrer Sicht "eine riskante Wette mit enorm hohem Einsatz".

Corona-Neuinfektionen auf 5.496 Fälle angewachsen

Wien - Mit 5.496 Neuinfektionen hat die seit dem Ende des Vorjahres auch in Österreich dominante Corona-Variante Omikron für mehr als eine Verdoppelung der Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche gesorgt. Vergangenen Dienstag waren es noch 2.416 Neuansteckungen gewesen, bei einer PCR-Test-Positivrate von 0,1 Prozent der rund 1,96 Millionen Tests. Aktuell waren es nur rund 365.000 Tests, die jedoch eine Positivrate von 1,5 Prozent aufwiesen.

Experte: Chance für Klage gegen EU-Energie-Einstufung gering

Wien/Brüssel - Der Europarechtler Walter Obwexer rät Österreich von einer Klage gegen die Pläne der EU-Kommission, Atomkraft und fossiles Gas per Verordnung für Finanzprodukte als nachhaltig einzustufen, ab. Die Aussichten, damit durchzukommen, seien nicht groß, sagte Obwexer im "Morgenjournal" des ORF-Radios Ö1 am Dienstag. Eine Klage vor dem EuGH, wie von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) anvisiert, hätte ihm zufolge auch keine aufschiebende Wirkung.

Apple erreicht Börsenwert von 3 Billionen Dollar

Cupertino - Apple schreibt Wall-Street-Geschichte: Der Börsenwert des US-Smartphone- und Technologieriesen stieg am ersten Handelstag des Jahres zum ersten Mal über die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar (2,6 Billionen Euro). Das ist mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung Großbritanniens und kaum weniger als diejenige Deutschlands. So hoch wurde noch nie ein Unternehmen am Aktienmarkt bewertet.

Steinmeier hat Mehrheit für Verbleib als deutscher Präsident

Berlin - Einer zweiten Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Deutschland steht nichts mehr im Wege. Nach seiner SPD und der FDP sprachen sich am Dienstag auch die Grünen für eine Wiederwahl Steinmeiers in der Bundesversammlung im Februar aus. Die drei Parteien der regierenden Ampel-Koalition haben in der Bundesversammlung eine Mehrheit, sodass sie eine Wiederwahl Steinmeiers dort durchsetzen können.

Westbahnstrecke in NÖ wegen Maschinenbrand gesperrt

Melk - Auf der Westbahnstrecke bei Melk ist am Dienstagvormittag eine Gleisstopfmaschine in Flammen gestanden. Der Arbeitszug stammt nach Angaben von ÖBB-Sprecher Christopher Seif von einem privaten Güterverkehrsbetreiber. Die Flammen waren laut dem Sprecher gegen 10.00 Uhr unter Kontrolle. Die Westbahnstrecke war zwischen Melk und Pöchlarn (Bezirk Melk) vorübergehend gesperrt. Für Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Fernzüge warteten die Sperre vorerst ab.

SPÖ lässt sich mit Präsidentschaftskandidatur noch Zeit

Wien/Krems - Die SPÖ will sich mit ihrer Entscheidung über eine etwaige Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl im Herbst noch Zeit lassen und abwarten, ob das amtierende Staatsoberhaupt noch einmal antritt. Das machten sowohl Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures vor Beginn der Präsidiumsklausur in Krems deutlich. Rendi-Wagner betonte, dass man einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Bewältigung der Corona-Krise legen wolle.

Intensive Ost-West-Diplomatie zum Ukraine-Konflikt

Kiew/Moskau/Berlin - Die außenpolitischen Chefberater von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden am Donnerstag in Moskau mit ihrem russischen Kollegen über die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze beraten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus den teilnehmenden Regierungen. Die Außenminister der 30 NATO-Staaten wollen unterdessen am Freitag per Videokonferenz über den russischen Truppenaufmarsch in Nähe der Ukraine beraten.

