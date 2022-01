Rufe nach Lockerung der Quarantäne-Regeln

Wien - Vor der Sitzung der Covid-Krisenkoordination "Gecko" am Dienstagnachmittag und dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag mehren sich die Rufe nach einer Lockerung der Quarantäneregeln für geimpfte und genesene Kontaktpersonen im Fall von Omikron. Derartige Forderungen kommen sowohl aus den Ländern als auch aus der Wirtschaftskammer. Argumentiert wird damit, dass andernfalls die Gefahr droht, dass das ganze Land stillsteht.

Steinmeier hat Mehrheit für Verbleib als deutscher Präsident

Berlin - Einer zweiten Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Deutschland steht nichts mehr im Wege. Nach seiner SPD und der FDP sprachen sich am Dienstag auch die Grünen für seine Wiederwahl in der Bundesversammlung im Februar aus. Die drei Parteien der regierenden Ampel-Koalition haben eine Mehrheit, sodass sie eine Wiederwahl Steinmeiers dort durchsetzen können. In der Union zeichnete sich indes Unterstützung für Steinmeier ab. Die AfD positionierte sich gegen ihn.

Technischer Defekt war Ursache für Maschinenbrand in NÖ

Melk - Ein technischer Defekt hat am Dienstag im Bezirk Melk den Brand einer Gleisstopfmaschine auf der Westbahnstrecke ausgelöst. Zu diesem vorläufigen Ergebnis sind die polizeilichen Ermittlungen gekommen. Demnach dürfte es im Bereich des Getriebes für den Hydraulikdruck im vorderen Teil des Arbeitsgeräts zu Hitzeentwicklung gekommen sein, wodurch sich Hydrauliköl entzündet hat.

Tränengaseinsatz gegen Demonstranten im Sudan

Khartum - Die Proteste gegen die Militärführung im Sudan reißen nicht ab. Am Dienstag gingen erneut tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straße, um für die Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung zu demonstrieren. In Khartum setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein, um die Menge auseinanderzutreiben, wie Augenzeugen berichteten. Rund um den Präsidentenpalast und das Armeehauptquartier waren demnach Soldaten und Polizisten sowie paramilitärische Einheiten stationiert.

SPÖ lässt sich mit Präsidentschaftskandidatur noch Zeit

Wien/Krems - Die SPÖ will sich mit ihrer Entscheidung über eine etwaige Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl im Herbst noch Zeit lassen und abwarten, ob das amtierende Staatsoberhaupt noch einmal antritt. Das machten sowohl Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und mehrere Landesparteichefs bei der Präsidiumsklausur in Krems deutlich.

Zwei Drittel der Covid-Fälle auf Normalstationen ungeschützt

Wien - Aktuelle, vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellte Zahlen zeigen deutlich, dass die Booster-Impfungen gegen Covid-19 wirken. Zwei von drei Patientinnen bzw. Patienten, die am Dienstag mit Covid-19 auf einer Normalstation stationär behandelt werden mussten, waren nicht bzw. nicht ausreichend geimpft. Auf den Intensivstationen sind im Schnitt von fünf Betroffenen mehr als vier nicht vollständig immunisiert.

Untreue-Ermittlungen um Spanische Hofreitschule

Wien - Im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden der Spanischen Hofreitschule - er soll auf Kosten der Hofreitschule einen Lipizzaner-Hengst seiner Tochter zureiten haben lassen - hat die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue eingeleitet. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Ermittelt werden gegen drei Beschuldigte, sagte Bussek, ohne deren Namen zu nennen.

Acht britische Kliniken rufen Katastrophenfall aus

London - Mehrere britische Kliniken haben wegen eklatanter Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens acht Krankenhausstiftungen, zu denen teilweise mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der heftigen Corona-Welle bereits zu diesem Schritt entschieden, wie die BBC am Dienstag berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red