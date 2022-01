Keine konkreten Gecko-Empfehlungen vor Gipfel

Wien - Am morgigen Feiertag um 11 Uhr berät die Bundesregierung mit den Ländern und Experten zur aktuellen Corona-Situation. Die "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" (Gecko) hat laut Informationen der APA in ihrer Sitzung am Dienstagnachmittag keine speziellen Empfehlungen für konkrete Maßnahmen abgegeben. Es wurden von dem Expertengremium demnach Zahlen, Daten und Fakten aufbereitet und Einschätzungen als inhaltliche Grundlage für Entscheidungen der Politik vorgenommen.

Burgenland verschärft Testungen in kritischer Infrastruktur

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch verschärfte Maßnahmen aufgrund der sich aufbauenden Omikron-Welle präsentiert. Unter anderem wird die Testpflicht in Betrieben der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte müssen täglich einen Antigentest machen. PCR-Tests sind für Ungeimpfte 48 Stunden und für Geimpfte 72 Stunden gültig.

Viert-Impfung bringt laut Israel-Daten keinen großen Booster

Tel Aviv - Die Leiterin einer israelischen Studie zur Wirksamkeit einer vierten Corona-Impfung sieht einen beobachteten fünffachen Anstieg der Antikörper als "gut, aber nicht ausreichend" an. "Wir sehen einen bestimmten Anstieg der Antikörper, aber der Anstieg ist nicht sehr beeindruckend", sagte Professor Gili Regev der Nachrichtenseite "ynet" am Mittwoch zu vorläufigen Ergebnissen. Man sei kurz nach der vierten Impfung wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach der dritten.

Südtiroler LH Kompatscher für Impfpflicht

Innsbruck/Bozen/Rom - Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) spricht sich angesichts der auch in Italien immer stärker geführten Debatte für eine allgemeine Impfpflicht aus. "Ich befürworte das", sagte Kompatscher im APA-Interview. Dies habe er am Dienstag auch bei einer Online-Regionenkonferenz des südlichen Nachbarstaates deponiert. Aber es würden natürlich im Falle einer solchen Impfpflicht "alle Begleitsicherungen, die es in einem Rechtsstaat gibt, gelten", betonte Kompatscher.

Studie: Selbst milder Covid-19-Verlauf schädigt Organe

Hamburg/Wien - Selbst der milde Verlauf einer Covid-19-Erkrankung kann die Organe der Kranken schädigen. Wissenschafter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) konnten jetzt in der bisher weltgrößten diesbezüglichen Studie nachweisen, dass Covid-19 auch in diesen Fällen die Funktion von Herz, Lunge und Nieren mittelfristig beeinträchtigt und oft mit Zeichen einer Beinvenenthrombose einhergeht.

Auch Union unterstützt zweite Amtszeit Steinmeiers

Berlin - Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. CDU-Chef Armin Laschet verwies am Mittwoch nach Beratungen der Präsidien von CDU und CSU am Mittwoch auf Steinmeiers hohe innenpolitische Anerkennung und dessen außenpolitische Kompetenz. Mit Blick auf die Corona-Debatte sagte Laschet, dass es eine "glaubwürdige Stimme" an der Spitze des Staates brauche, die unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringe.

Wien startete Vormerkung für Novavax-Impfstoff

Wien - In Wien sind ab sofort Voranmeldungen für die Covid-Schutzimpfung mit dem Proteinimpfstoff von Novavax möglich. Interessierte können sich auf "impfservice.wien" und beim Gesundheitstelefon 1450 vormerken, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch mitteilte. Wann der Stich dann tatsächlich erfolgt, ist offen. Der Start sei von den Lieferungen nach Österreich abhängig, heißt es.

Gewalt bei Protesten in Kasachstan - Regierung tritt zurück

Nur-Sultan (Astana) - Gewaltsame Proteste gegen hohe Preise an den Tankstellen haben Kasachstan in eine Krise gestürzt. Am Mittwoch trat die Regierung zurück. In mehreren Landesteilen der autoritär geführten zentralasiatischen Republik wurde der Ausnahmezustand verhängt. Die Sicherheitskräfte nahmen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 200 Menschen fest. Vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty kam es zu heftigen Krawallen.

