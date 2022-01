Bund und Länder beraten über rasantes Infektionsgeschehen

Wien - Die Bundesregierung berät am Donnerstag mit den Ländern und den Experten der "gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination" (Gecko) über die zusehends durch die infektiösere Variante Omikron beherrschte Corona-Situation. Neben Maßnahmen zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens soll der Fokus auf den Schutz kritischer Infrastruktur gelegt werden. Dafür werden unter anderem auch Vorschläge zur Adaptierung der Quarantäneregeln diskutiert.

Fast 10.000 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden

Wien - Mit fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat sich am Mittwoch die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich weiter beschleunigt. Nach rund 5.500 bestätigten Fällen am Vortag kamen aufgrund der Dominanz der Omikron-Virusvariante 9.761 neue Fälle dazu, wie aus den wegen fehlerhafter Labormeldungen verzögert übermittelten Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorging. Das entsprach einer Zunahme um 77,6 Prozent innerhalb eines einzigen Tages.

Viert-Impfung bringt laut Israel-Daten keinen großen Booster

Tel Aviv - Die Leiterin einer israelischen Studie zur Wirksamkeit einer vierten Corona-Impfung sieht einen beobachteten fünffachen Anstieg der Antikörper als "gut, aber nicht ausreichend" an. "Wir sehen einen bestimmten Anstieg der Antikörper, aber der Anstieg ist nicht sehr beeindruckend", sagte Professor Gili Regev der Nachrichtenseite "ynet" am Mittwoch zu vorläufigen Ergebnissen. Man sei kurz nach der vierten Impfung wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach der dritten.

Verleihung der Grammy-Musikpreise wegen Pandemie verschoben

Los Angeles - Die jährliche Grammy-Verleihung wurde wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte die Recording Academy sowie der TV-Sender CBS am Mittwoch mit. Zuvor hatte das Magazin "Variety" darüber berichtet. "Wir freuen uns darauf, die größte Nacht der Musik an einem zukünftigen Datum zu feiern, das bald bekannt gegeben wird", hieß es in der veröffentlichten Erklärung.

Kasachstan ruft russisch-geführte Sicherheitsallianz zuhilfe

Nur-Sultan (Astana) - Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew hat angesichts der Unruhen im Land eine von Russland geführte Sicherheitsallianz in der Region um Hilfe gebeten. Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) solle dabei helfen, einer "terroristischen Bedrohung" zu begegnen, erklärte Tokajew am Mittwoch. Unterdessen griff das Militär ein. "Terroristische Banden" hätten sich in der Großstadt Almaty einen Kampf mit Fallschirmjägern geliefert, so der Präsident.

USA gedenken der Erstürmung des US-Kapitols vor einem Jahr

Washington - Ein Jahr nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump erinnert am Donnerstag dessen Nachfolger Joe Biden an den Angriff auf das Parlament. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sollen am Morgen im Kapitol sprechen. Im Laufe des Tages ist unter anderem eine Rede der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geplant. In der Kammer soll außerdem mit einer Schweigeminute an die Erstürmung erinnert werden.

Baerbock und Blinken üben Schulterschluss gegenüber Russland

Berlin/Washington - Die USA und Deutschland haben im Ukraine-Konflikt den Schulterschluss gegenüber Russland geübt. "Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet", so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Mittwoch bei ihrem ersten Besuch in Washington. Eine erneute Verletzung der ukrainischen Souveränität hätte "schwere Konsequenzen". US-Außenminister Antony Blinken bezeichnete das Vorgehen Russlands als "Herausforderung für Frieden und Stabilität in Europa".

13 Tote bei schwerem Wohnhausbrand in Philadelphia

Philadelphia - Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania sind laut Angaben der Feuerwehr mindestens 13 Menschen gestorben, darunter sieben Kinder. Die Opferzahl könne weiter steigen, weil die Bergungsarbeiten immer noch anhielten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Zwei weitere Opfer seien mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus, acht Menschen retteten sich aus dem dreistöckigen Wohnhaus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red