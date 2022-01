Gipfel bringt FFP2-Maske im Freien und kürzere Quarantäne

Wien - Der Krisengipfel der Bundesregierung mit Vertretern der Länder und Experten der Gecko-Komission hat am Dreikönigstag neue Maßnahmen gebracht. Ab 11. Jänner gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Freien bei Unterschreitung des Zwei-Meter-Abstands, außerdem kommt es zu verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel. Bereits ab 8. Jänner wird die Quarantäne für Kontaktpersonen verkürzt, erklärten ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Anschluss.

Handel plädiert bei Kontrollen für deutsche Bändchen-Lösung

Wien - Der heimische Handel nimmt die am Feiertag verkündete 2G-Kontrollpflicht zur Kenntnis, fordert aber eine praktikable Lösung ein. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik spricht sich etwa für eine Bändchen-Lösung wie in Teilen Deutschland aus, um die vorgeschriebenen Kontrollen zu erleichtern. Der Handelsverband will sich dafür einsetzen, dass Kontrollen nicht nur beim Eingang, sondern auch spätestens beim Bezahlen erfolgen dürfen, da dies in der Praxis besser umsetzbar sei.

Omikron-Todesfall in Niederösterreich bestätigt

St. Pölten - In Niederösterreich ist eine mit Omikron infizierte Person gestorben. Damit wurde am Donnerstag nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der erste Todesfall eines an dieser Coronavirus-Variante erkrankten Patienten im Bundesland gemeldet. Details zur verstorbenen Person werden aus Datenschutzgründen nicht bekanntgeben, hieß es auf Nachfrage. Laut APA-Informationen soll es sich um einen zweifach geimpften 87-Jährigen handeln.

Russisch geführte Allianz sendet Soldaten nach Kasachstan

Almaty/Moskau - In die seit Tagen anhaltenden Unruhen in Kasachstan hat nun das von Russland geführte Militärbündnis OVKS eingegriffen. Russland habe im Rahmen eines Friedenseinsatzes Fallschirmspringer entsandt, teilte die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS/englisch CSTO) am Donnerstag mit. Kasachstan gehört der Allianz an und hatte um Unterstützung gebeten. In Almaty kam es erneut zu Auseinandersetzungen. Paris und London riefen zur Deeskalation auf.

Djokovic bleibt für Anhörung in Melbourne

Melbourne - Der offensichtlich nicht gegen Covid-19 geimpfte serbische Tennisstar Novak Djokovic wird nach seinem Visums-Entzug bei der Einreise nach Australien zumindest bis Montag in Melbourne bleiben. Das Gericht vertagte die Anhörung seiner Anwälte auf Montag 10.00 Uhr (Ortszeit), wie die Zeitung "The Age" am Donnerstag berichtete. Der Weltranglisten-Erste will die Stornierung des Visums anfechten, um bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open spielen zu können.

Sturm auf Kapitol: Schlagabtausch zwischen Biden und Trump

Washington - Ein Jahr nach dem "Sturm auf das Kapitol" in Washington haben US-Präsident Joe Biden (79) von den Demokraten und sein republikanischer Vorgänger Donald Trump (75) einander einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Biden machte Trump für den "blutigen Angriff" auf das Parlament am 6. Jänner 2021 verantwortlich. Dieser erwiderte, sein Nachfolger wolle bloß vom "eigenen Versagen" ablenken. Er erneuerte zudem den Vorwurf, ihm sei der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden.

Schneefall führt zu Dauereinsatz der Kärntner Feuerwehr

Klagenfurt - Starker Schneefall hat in weiten Teilen Kärntens für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Innerhalb von 24 Stunden verzeichneten die Einsatzkräfte über 800 wetterbedingte Einsätze, hieß es am Donnerstag. Laut ÖBB waren auch mehrere Bahnverbindungen unterbrochen, unter anderem die Strecke nach Salzburg. Durch umgestürzte Bäume und Schneewalzenbildungen waren 20.000 Haushalte ohne Strom, teilte die Kelag Energie mit.

Auslieferung im Fall von getöteter 13-Jähriger vertagt

London/Wien - In London ist heute, Donnerstag, die Entscheidung über die Auslieferung eines 23-jährigen Afghanen nach Österreich vertagt worden. Er ist Verdächtiger im Fall eines im Juni 2021 in Wien getöteten 13-jährigen Mädchens. Die nächste Verhandlung findet am 12. Jänner statt, um dem Anwalt des Beschuldigten, der sich derzeit in Corona-Quarantäne befindet, zusätzliche Zeit für Beratungen mit seinem Mandanten zu geben.

