Gipfel bringt FFP2-Maske im Freien und kürzere Quarantäne

Wien - Der Krisengipfel der Bundesregierung mit Vertretern der Länder und Experten der Gecko-Komission hat am Dreikönigstag neue Maßnahmen gebracht. Ab 11. Jänner gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Freien bei Unterschreitung des Zwei-Meter-Abstands, außerdem kommt es zu verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel. Bereits ab 8. Jänner wird die Quarantäne für Kontaktpersonen verkürzt, erklärten ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Anschluss.

Handel plädiert bei Kontrollen für deutsche Bändchen-Lösung

Wien - Der heimische Handel nimmt die am Feiertag verkündete 2G-Kontrollpflicht zur Kenntnis, fordert aber eine praktikable Lösung ein. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik spricht sich etwa für eine Bändchen-Lösung wie in Teilen Deutschland aus, um die vorgeschriebenen Kontrollen zu erleichtern. Der Handelsverband will sich dafür einsetzen, dass Kontrollen nicht nur beim Eingang, sondern auch spätestens beim Bezahlen erfolgen dürfen, da dies in der Praxis besser umsetzbar sei.

Von Russland geführte "Friedenstruppen" in Kasachstan

Almaty/Moskau - Wegen der gewaltsamen Proteste sind erste Einheiten einer von Russland angeführten sogenannten Friedenstruppe in Kasachstan eingetroffen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Der kasachische Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hatte zuvor von einer "terroristischen Bedrohung" besprochen und militärische Hilfe bei dem von Russland angeführten Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) angefordert.

NATO berät über russische Forderungen in Ukraine-Konflikt

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Außenminister der 30 NATO-Staaten beraten am Freitag per Videokonferenz über die russischen Forderungen nach neuen Sicherheitsvereinbarungen. Zudem soll bei den Gesprächen auch der jüngste Aufmarsch russischer Truppen in der Nähe der Ukraine thematisiert werden. Dieser steht nach Einschätzung westlicher Geheimdienste in Zusammenhang mit den Forderungen Moskaus und soll Ängste vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine schüren, um die NATO zu Zugeständnissen zu bewegen.

UNO-Sicherheitsrat berät über Nordkorea und Sudan

New York - Nach einem erneuten Raketentest Nordkoreas soll sich der UNO-Sicherheitsrat am Montag erneut mit dem abgeschotteten Staat beschäftigen. Nach Angaben aus Ratskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beantragten die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Irland und Albanien am Donnerstag ein Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen hinter verschlossenen Türen. Eine Reihe von Ratsmitgliedern beantragte zudem eine Sitzung zum Krisenstaat Sudan.

Trumps Internetplattform soll im Februar starten

San Francisco - Der Medienkonzern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump will seine lange versprochene Internetplattform im Februar starten. Eine "Truth Social"-App werde voraussichtlich am 21. Februar verfügbar sein, heißt es im App-Store von Apple. Sie soll ähnliche Funktionen haben wie die Programme von Facebook. Trump hatte die Gründung eines eigenen Online-Netzwerks angekündigt, nachdem ihn Twitter, Facebook und Youtube nach dem Kapitol-Sturm im Vorjahr ausgeschlossen hatten.

Gedenkzeremonie zum Jahrestag der Kapitol-Attacke

Washington - Mit einer Gedenkzeremonie am Kapitol in Washington haben Kongressmitglieder am Donnerstagabend (Ortszeit) an die gewaltsame Attacke auf das US-Parlament vor einem Jahr erinnert. Abgeordnete und Senatoren versammelten sich mit Kerzenlichtern zu einem Gebet auf den Stufen des Kongresssitzes. Bereits zuvor hatten Kongressmitglieder in beiden Kammern eine Schweigeminute abgehalten mit Blick auf den Gewaltausbruch vom 6. Jänner 2021.

Regisseur Peter Bogdanovich mit 82 Jahren gestorben

Hollywood - Als junger Regisseur in den 1970er Jahren wurde er als Hollywoods "Wunderkind" gefeiert. Nun ist Peter Bogdanovich, der durch Filme wie "The Last Picture Show", "What's Up Doc" und "Paper Moon" bekannt wurde, mit 82 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Tochter Antonia Bogdanovich starb er Donnerstagfrüh (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles, wie die "New York Times" und der "Hollywood Reporter" berichteten. Sein Sprecherteam betätigte den Tod des Regisseurs.

red