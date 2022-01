ELGA kann Impfpflicht erst ab April technisch umsetzen

Wien - Die Einführung der Impfpflicht ab Februar könnte in der derzeit geplanten Form wackeln. Laut der ELGA GmbH ist die technische Umsetzung der Maßnahme erst frühestens ab April möglich, heißt es in ihrer Stellungnahme zum Gesetzestext. Dennoch bleibt das Gesundheitsministerium bei seinem Plan, die Impfpflicht mit Februar einzuführen, wie es am Freitag in einer Stellungnahme gegenüber der APA hieß.

Kanzler Nehammer positiv auf Corona getestet

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden. Er dürfte sich bei einem Mitglied seines Sicherheitsteams angesteckt haben, teilte das Bundeskanzleramt in einer Aussendung mit. Er zeige derzeit keine Symptome, befinde sich in Heimquarantäne und führe seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Nehammer ist dreifach Corona-geimpft, wurde betont.

Weltweit über 300 Mio. Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn

Paris - Weltweit hat die Zahl der Corona-Infektionen seit Pandemi-Beginn die Marke von 300 Millionen überschritten. Insgesamt wurden bis Freitagnachmittag rund um den Globus 300.042.439 Fälle gemeldet, wie eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Seit der Entdeckung der hochansteckenden Omikron-Variante im November melden viele Staaten Rekord-Infektionszahlen. Dies führte jedoch bisher nicht zu einem entsprechenden Anstieg der Todesfälle.

Mord an schwarzem Jogger: Lebenslange Haft für drei Männer

Washington - Knapp zwei Jahre nach dem Mord an dem schwarzen Jogger Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia sind die drei weißen Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Travis M., der auf Arbery geschossen hatte, und sein Vater Gregory M. erhielten keine Möglichkeit der Bewährung und zusätzlich 20 Jahre Haft, wie Richter Timothy Walmsley am Freitag verkündete. Der dritte Beschuldigte William B. wurde zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.

Hollywoodlegende Sidney Poitier mit 94 Jahren verstorben

Hollywood - Die Hollywood-Legende Sidney Poitier ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das gab der Außenminister der Bahamas, Fred Mitchell, am Freitag bekannt. Der in Miami geborene Poitier war auf den Bahamas aufgewachsen. Poitier gewann 1964 für den Film "Lilien auf dem Felde" als erster schwarzer Schauspieler den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Er wirkte überdies in Filmklassikern wie "Flucht in Ketten", "Rat mal, wer zum Essen kommt" und "In der Hitze der Nacht" mit.

NATO plant mögliches Scheitern des Dialogs mit Russland ein

Brüssel - Die NATO ist bereit für einen neuen Dialog mit Russland - will aber zugleich auch auf ein Scheitern der Gespräche vorbereitet sein. "Die NATO wird sich in gutem Glauben und inhaltlich mit Russland austauschen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einer Videokonferenz mit den Außenministern der Bündnisstaaten. "Aber wir müssen auch auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass die Diplomatie scheitert."

Weber sieht Plagiate in Raab-Diplomarbeit

Wien - "Zahlreiche Plagiate und Quatsch", hat "Plagiatsjäger" Stefan Weber nach eigenen Angaben in der Diplomarbeit von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) gefunden, wie er am Freitag in seinem Blog schrieb. Sie habe die wissenschaftlichen Grundregeln ihres Fachs nicht beherrscht. Ob sie "getäuscht" habe oder nicht, erscheine ihm nicht mehr wichtig, so Weber. Im Büro der Ministerin sprach man von an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen, die man nicht kommentiere.

