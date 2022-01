Nehammer nach Corona-Infektion weiter wohlauf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist nach seiner am Freitag festgestellten Corona-Infektion wohlauf. "Es geht ihm sehr gut", ließ sein Sprecher die APA am Samstag auf Anfrage wissen. Am Vormittag gab der Kanzler von zu Hause aus ein Interview für das Ö1-"Mittagsjournal" des ORF, nachdem sein für Freitagabend vorgesehenes ZiB2-Interview noch abgesagt hatte.

Theater in der Josefstadt streicht wegen Corona Aufführungen

Wien - Der coronabedingte Absagereigen unter den Theaterhäusern geht weiter. Nachdem die Staatsoper von 1. bis 5. Jänner wegen der Pandemie alle Vorstellungen hatte streichen müssen, ist nun das Wiener Theater in der Josefstadt betroffen. Aufgrund der Coronainfektion respektive der Quarantäneverpflichtung zahlreicher Mitarbeiterenden aus dem Backstagebereich und des Ensembles muss das Haus kommende Woche insgesamt sieben Vorstellungen im Haupthaus sowie den Kammerspielen absagen.

Tokajew berät mit Putin zu Unruhen in Kasachstan

Almaty - In Kasachstan stabilisiert sich nach Darstellung von Präsident Kassym-Schomart Tokajew die Lage nach den Unruhen wieder. Dies habe er in einem langen Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dargelegt, teilte das Präsidialamt in Moskau am Samstag mit. Die beiden Staatsoberhäupter hätten zudem über die Schritte zur Eindämmung der Unruhen in dem zentralasiatischen Land beraten. In der Nacht waren die Sicherheitskräfte erneut hart gegen Demonstranten vorgegangen.

Schneefall forderte 20 Tote in Urlaubsort in Pakistan

Islamabad - Nach einem heftigen Wintereinbruch sind in einem beliebten Bergresort im Norden Pakistans mindestens 21 Urlauber ums Leben gekommen. Dies teilte der Zivilschutz am Samstag mit. Unter den Toten, den Angaben zufolge alles Einheimische, waren etliche Frauen und Kinder. Auch ein Polizist, der in der Kleinstadt Murree Urlaub machte, kam mit seiner Frau und seinen sechs Kindern ums Leben.

NÖ Landesausstellung "Marchfeld Geheimnisse" in Marchegg

Marchegg - "Marchfeld Geheimnisse" lautet der Titel der niederösterreichischen Landesausstellung 2022, die ab 26. März im Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf) Geschichte, Kultur und Natur der Landschaft in den Mittelpunkt rückt. "Einzigartige archäologische Funde und kulturgeschichtliche sowie naturkundliche Ausstellungsobjekte machen eine Region erlebbar, die den Menschen genauso prägt wie der Mensch die Natur", wurde am Samstag in einer Aussendung erläutert.

Mann schnitt in Frankreich anderem Mann Kopf und Penis ab

Paris - Die Polizei in Südfrankreich hat einen Mann festgenommen, der sich - mit dem abgeschnittenen Kopf und Penis eines anderen Mannes in der Tasche - selbst gestellt hat. Das teilten die Gendarmerie in der Region Provence Alpes Cote d'Azur und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit und bestätigten damit einen Bericht der Tageszeitung "Var Matin". Das Motiv sei noch unklar.

