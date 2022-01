Nehammer nach Corona-Infektion weiter wohlauf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist nach seiner am Freitag festgestellten Corona-Infektion wohlauf. "Ja, durch das Impfen geht es mir sehr gut, ich habe keine Symptome", sagte er am Samstag in einem von zu Hause aus geführten Interview mit dem Ö1-"Mittagsjournal": "Ich habe einen ganz harmlosen Verlauf." Er sei dreifach geimpft, und Studien belegten, dass dies auch bei der Omikron-Variante Wirkung zeige.

Zahl an aktiven Corona-Fällen in Österreich steigt weiter

Wien - Die Omikron-Variante hat Österreich fest im Griff, die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit Samstag österreichweit von 482,6 auf 525,1 Fälle pro 100.000 Einwohner geklettert, binnen 24 Stunden meldeten die Behörden 7.405 Corona-Neuinfektionen und 14 Todesopfer. In Österreichs Spitälern geht die Zahl der Infizierten jedoch zurück: aktuell werden dort 920 Corona-Patienten behandelt, neun weniger als am Vortag. 271 Menschen werden intensiv betreut, am Vortag waren es noch 278 gewesen.

Regierung beharrt auf Corona-Impfpflicht

Wien - Die Regierungsspitze beharrt trotz in der Begutachtung geäußerter Kritik und Zweifeln an der Einhaltbarkeit des Zeitplans auf der Einführung der Corona-Impfpflicht. "Dass sie kommt, steht für mich außer Frage", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Ö1-"Mittagsjournal". Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bekräftigte dies gegenüber dem "Kurier".

Berichte über 56 Tote bei Luftangriff in Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - In Äthiopien sind bei einem Luftangriff in der Konfliktregion Tigray Hilfskräften zufolge 56 Menschen getötet worden. 30 weitere Personen seien verletzt worden, sagten die beiden Helfer unter Berufung auf Augenzeugen und lokale Behörden. Ziel des Luftangriffs am Freitagabend war den beiden zufolge ein Flüchtlingslager in Dedebit im Nordwesten der Region an der Grenze zu Eritrea.

Taliban nehmen regimekritischen Professor in Kabul fest

Kabul - Die in Afghanistan herrschenden militant-islamistischen Taliban haben einen Professor festgenommen, der sich mit öffentlicher Kritik an ihrem Regime landesweit einen Namen gemacht hatte. Taliban-Geheimdienstler hätten Faizullah Jalal, Professor an der Universität Kabul, am Samstag aus seinem Haus in der afghanischen Hauptstadt geholt, berichteten örtliche Medien. Eine Stellungnahme der Taliban gab es dazu zunächst nicht.

Zweijähriger in OÖ nach Sturz in Fischteich gestorben

Steyr - In Oberösterreich ist ein zweijähriger Bub, der am 30. Dezember in einen Fischteich gefallen war, am Donnerstag im Linzer Keplerklinikum gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Kind hatte auf dem elterlichen Grundstück im Bezirk Steyr-Land, auf dem sich der mit einem Zaun gesicherte Teich befindet, gespielt und war in einem unbeobachteten Moment ins Wasser gefallen. Seine 17-jährige Schwester sprang in den Teich und zog ihn heraus.

Polizeiauto in Brand gesteckt: Anklage gegen Jugendliche

Linz - Nachdem eine Gruppe Jugendlicher im November in Linz ein Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet hat, hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen mehrere Personen erhoben. Das berichtet das "Volksblatt" in seiner Samstagsausgabe. Dem kurz vor Weihnachten festgenommenen 20-jährigen Rädelsführer wird schwere gemeinschaftliche Gewalt, Anstiftung zur schweren Sachbeschädigung und versuchte Anstiftung zur absichtlich schweren Körperverletzung vorgeworfen.

Italiener erschlich sich Hunderte Manuskripte von Autoren

New York - Sherlock Holmes wäre begeistert: Das Rätsel um Hunderte gestohlener, unveröffentlichter Manuskripte namhafter Autoren steht offenbar vor seiner Lösung. Das FBI nahm in dem Kriminalfall in dieser Woche in New York den 29-jährigen Angestellten des Großverlags Simon & Schuster, Filippo Bernardini, fest. Ihm wird vorgeworfen, sich per E-Mail als Literaturagent und Verleger ausgegeben zu haben, um unveröffentlichte Werke von Schriftstellern zu stehlen. Das Motiv ist unklar.

