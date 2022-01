Nehammer nach Corona-Infektion weiter wohlauf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist nach seiner am Freitag festgestellten Corona-Infektion wohlauf. "Ja, durch das Impfen geht es mir sehr gut, ich habe keine Symptome", sagte er am Samstag in einem von zu Hause aus geführten Interview mit dem Ö1-"Mittagsjournal": "Ich habe einen ganz harmlosen Verlauf." Er sei dreifach geimpft, und Studien belegten, dass dies auch bei der Omikron-Variante Wirkung zeige.

Zahl an aktiven Corona-Fällen in Österreich steigt weiter

Wien - Die Omikron-Variante hat Österreich fest im Griff, die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit Samstag österreichweit von 482,6 auf 525,1 Fälle pro 100.000 Einwohner geklettert, binnen 24 Stunden meldeten die Behörden 7.405 Corona-Neuinfektionen und 14 Todesopfer. In Österreichs Spitälern geht die Zahl der Infizierten jedoch zurück: aktuell werden dort 920 Corona-Patienten behandelt, neun weniger als am Vortag. 271 Menschen werden intensiv betreut, am Vortag waren es noch 278 gewesen.

Erneut Zehntausende bei Corona-Demo in Wien

Wien - Am Samstag haben neuerlich zehntausende Gegner der Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt protestiert. Am frühen Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer am Heldenplatz und am daneben liegenden Maria-Theresien-Platz, um dann über die Ringstraße zu ziehen. Der Protest verlief bis zum späteren Nachmittag großteils friedlich, es gab aber auch mehrere Festnahmen und Anzeigen. Gröbere Zwischenfälle waren bis am Abend keine gemeldet.

Verleihung der Golden Globes in Los Angeles

Los Angeles - In Los Angeles werden am Sonntag die US-Filmpreise Golden Globes verliehen. Als Favoriten gehen das Drama "Belfast" und der Western "The Power of the Dog" ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Die Golden Globes gelten als die zweitwichtigsten Filmpreise Hollywoods nach den Oscars.

Berichte über 56 Tote bei Luftangriff in Äthiopien

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - In Äthiopien sind bei einem Luftangriff in der Konfliktregion Tigray Hilfskräften zufolge 56 Menschen getötet worden. 30 weitere Personen seien verletzt worden, sagten die beiden Helfer unter Berufung auf Augenzeugen und lokale Behörden. Ziel des Luftangriffs am Freitagabend war den beiden zufolge ein Flüchtlingslager in Dedebit im Nordwesten der Region an der Grenze zu Eritrea.

Sin�ad O'Connors 17-jähriger Sohn tot aufgefunden

Dublin - Die irische Popsängerin Sin�ad O'Connor trauert um ihren 17 Jahre alten Sohn Shane. Die irische Polizei bestätigte, dass in der Stadt Wicklow, südlich von Dublin, eine Leiche gefunden und ein Aufruf zu Hinweisen über den Verbleib des seit Donnerstag vermissten Jugendlichen beendet worden sei. Auf einem nicht verifizierten Twitter-Account, der O'Connor zugeschrieben wird, waren ergreifende Zeilen zu lesen: "Mein Baby. Ich liebe dich so sehr. Bitte sei in Frieden."

Stromnetz im Libanon komplett zusammengebrochen

Beirut - Im Libanon ist am Samstag das komplette Stromnetz zusammengebrochen - der staatliche Energiekonzern EDL macht regierungskritische Demonstranten verantwortlich. Alle Kraftwerke seien angehalten worden, teilte EDL mit. Zuvor hätten Demonstranten eine wichtige Verteilerstation gestürmt und dort die Technik beschädigt.

Drei Oscars: US-Liedtexterin Marilyn Bergman ist tot

Los Angeles - Die US-amerikanische Liedkomponistin und dreifache Oscar-Preisträgerin Marilyn Bergman ist tot. Sie starb am Samstag in ihrem Haus in Los Angeles, wie Bergmans Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ihr Kollege und Ehemann Alan Bergman (96) und ihre Tochter Julie seien an ihrer Seite gewesen, hieß es. Die vielfach preisgekrönte Komponistin und Liedtexterin wurde 93 Jahre alt.

