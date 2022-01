Laut Mückstein auch Weihnachten 2022 noch Vorsicht nötig

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geht davon aus, dass auch Weihnachten 2022 in Hinblick auf Corona noch von Vorsicht geprägt sein wird. "Ich glaube, dass wir nächstes Weihnachten auch die Älteren und kranken Menschen weiter schützen müssen", sagte er im APA-Interview. Ausweg aus der Krise sei nicht die Durchseuchung, sondern die Impfung. Die Impfpflicht kommt wie geplant fix mit Februar, der Lockdown für Ungeimpfte wird dann aber nicht automatisch enden.

Normalstationen relevante Messgröße für allfälligen Lockdown

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will einen weiteren Lockdown in Österreich in der Omikron-Welle verhindern, dies sei das "erste große Ziel" in der aktuellen Corona-Situation. Gleichzeitig betonte er im APA-Interview, er könne weder einen Lockdown noch erneutes Distance Learning ausschließen. Der entscheidende "Marker" werde künftig aber nicht mehr die Belegung der Intensivstationen sein, sondern jene der Normalstationen.

Jugendstaatssekretärin glaubt an "sicheren Schulstart"

Wien - Am Montag geht es nach den Weihnachtsferien wieder in der Schule los - bei rasant steigenden Corona-Infektionszahlen. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist überzeugt, dass "dem sicheren Schulstart nichts im Wege" stehe. Im APA-Interview plädierte sie außerdem dafür, bei der Impfpflicht Jugendliche nicht sofort zu bestrafen, sondern noch einmal zu beraten. Dem Wiener Bürgermeister empfiehlt sie, sich mit den Aktivisten des Lobau-Camps an einen Tisch zu setzen.

Omikron-Ausbruch in Pekings Nachbarstadt Tianjin vor Olympia

Peking - Nach dem Auftreten der ersten lokalen Omikron-Fälle in China hat die nordostchinesische Stadt Tianjin Massentests für alle Bewohner angeordnet. Während der Staatssender CCTV am Sonntag von zwei Omikron-Fällen berichtete, meldete die Staatszeitung "Global Times" bereits 20 Corona-Infektionen, ließ aber offen, ob es sich bei allen um die Omikron-Variante handelte. Die Millionenmetropole ist eine Nachbarstadt Pekings, wo in vier Wochen die Olympischen Winterspiele beginnen.

Bereits über 5000 Festnahmen nach Unruhen in Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - Nach den schweren Unruhen im zentralasiatischen Kasachstan sind landesweit bereits über 5.000 Menschen festgenommen worden. "In ganz Kasachstan wurden bisher 5.135 Menschen festgesetzt", teilte das Innenministerium der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik in der Hauptstadt Nur-Sultan am Sonntag in der Früh mit. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

Mehrere Tote bei Felssturz auf Touristenboote in Brasilien

Brasilia - Beim Herabstürzen einer Felswand auf Boote mit Touristen auf einem See im Südosten Brasiliens sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen galten noch als vermisst, wie brasilianische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais am Samstagabend (Ortszeit) berichteten. Die Behörden berichteten von 32 Verletzen, von denen aber viele das Spital wieder verlassen konnten.

Kompatscher sieht Neuwahl-Gefahr bei Draghi-Wechsel

Bozen/Rom/Innsbruck - Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) sieht für den Fall, dass Premier Mario Draghi zum Staatspräsidenten avanciert, die reelle Gefahr für eine Regierungskrise mit anschließender Neuwahl in Italien. "Es besteht die Gefahr, dass ein dann nominierter Ministerpräsident nicht ohne weiteres die Mehrheit erhalten wird", sagte Kompatscher im APA-Interview. Er wünsche sich jedenfalls einen Verbleib Draghis als Premier, denn dieser habe Italien "sehr gut durch die Krise geführt".

Russland enttäuscht über US-Signale vor Ukraine-Gesprächen

Kiew/Moskau - Einen Tag vor den Gesprächen über eine Lösung der Ukraine-Krise hat sich Russland enttäuscht über die Signale der USA gezeigt. Die Vereinigten Staaten beharrten weiterhin auf einseitigen Zugeständnissen Russlands, kritisierte die Regierung in Moskau am Sonntag den Nachrichtenagenturen Interfax und RIA zufolge. Russland gehe nicht optimistisch in die Beratungen, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. Er trifft am Montag in Genf die Vize-US-Außenministerin Wendy Sherman.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red