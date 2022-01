42-Jährige in Oberösterreich von Ehemann erschossen

Vöcklabruck - Im Bezirk Vöcklabruck ist es am Samstagnachmittag zu einer Bluttat an einer 42-jährigen Frau gekommen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen Mordverdachts. Gegen 14.45 Uhr soll ein 46-Jähriger Mann eine Faustfeuerwaffe genommen und seiner am Esstisch sitzenden Frau in den Hinterkopf geschossen haben, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Verleihung der Golden Globes in Los Angeles

Los Angeles - In Los Angeles werden am Sonntag die US-Filmpreise Golden Globes verliehen. Als Favoriten gehen das Drama "Belfast" und der Western "The Power of the Dog" ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Die Golden Globes gelten als die zweitwichtigsten Filmpreise Hollywoods nach den Oscars.

Bereits über 5.800 Festnahmen nach Unruhen in Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - In Kasachstan sind bei den tagelangen Unruhen rund 5.800 Menschen festgenommen worden. Darunter sei eine erhebliche Zahl ausländischer Staatsbürger, teilte die Regierung am Sonntag mit. Details nannte sie nicht. Inzwischen habe sich die Lage in allen Regionen des Landes stabilisiert. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

Normalstationen relevante Messgröße für allfälligen Lockdown

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will einen weiteren Lockdown in Österreich in der Omikron-Welle verhindern, dies sei das "erste große Ziel" in der aktuellen Corona-Situation. Gleichzeitig betonte er im APA-Interview, er könne weder einen Lockdown noch erneutes Distance Learning ausschließen. Der entscheidende "Marker" werde künftig aber nicht mehr die Belegung der Intensivstationen sein, sondern jene der Normalstationen.

Doskozil für Überdenken der Impfpflicht

Eisenstadt/Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich für ein Überdenken der geplanten Impfpflicht ausgesprochen. Dass die Injektion der Weg aus der Krise sei, darüber müsse man nicht diskutieren. "Aber so, wie die Impfpflicht jetzt auf dem Tisch liegt, ist sie zu überdenken", wurde der SPÖ-Politiker in der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zitiert. Statt Verwaltungsstrafen will Doskozil "eine indirekte Impfpflicht, indem PCR-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden".

Omikron-Ausbruch in Pekings Nachbarstadt Tianjin vor Olympia

Peking - Nach dem Auftreten der ersten lokalen Omikron-Fälle in China hat die nordostchinesische Stadt Tianjin Massentests für alle Bewohner angeordnet. Während der Staatssender CCTV am Sonntag von zwei Omikron-Fällen berichtete, meldete die Staatszeitung "Global Times" bereits 20 Corona-Infektionen, ließ aber offen, ob es sich bei allen um die Omikron-Variante handelte. Die Millionenmetropole ist eine Nachbarstadt Pekings, wo in vier Wochen die Olympischen Winterspiele beginnen.

Kurz wird Co-Präsident von Rat gegen Antisemitismus

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR). Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Schon in seiner Zeit in der Politik hatte Kurz sich in diesen Bereichen engagiert. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, teilte die ÖVP mit.

Russland enttäuscht über US-Signale vor Ukraine-Gesprächen

Kiew/Moskau - Einen Tag vor den Gesprächen über eine Lösung der Ukraine-Krise hat sich Russland enttäuscht über die Signale der USA gezeigt. Die USA beharrten weiterhin auf einseitigen Zugeständnissen Russlands, kritisierte die Regierung in Moskau am Sonntag den Nachrichtenagenturen Interfax und RIA Nowosti zufolge. Russland gehe nicht optimistisch in die Beratungen, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. Er trifft am Montag in Genf die Vize-US-Außenministerin Wendy Sherman.

