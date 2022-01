Laut Staatsfernsehen 164 Tote bei Unruhen in Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - Bei den schweren Unruhen in der autoritär regierten, zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan sind offiziellen Angaben zufolge 164 Menschen getötet worden. Das berichtete das Staatsfernsehen am Sonntag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Zudem sind laut offiziellen Angaben mehr als 2.200 Menschen in den vergangenen Tagen verletzt worden. Die Behörden hatten zuletzt von insgesamt mehr als 40 Getöteten gesprochen, darunter auch 16 Sicherheitskräfte.

42-Jährige in Oberösterreich von Ehemann erschossen

Vöcklabruck - Im Bezirk Vöcklabruck ist es am Samstagnachmittag zu einer Bluttat an einer 42-jährigen Frau gekommen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen Mordverdachts. Gegen 14.45 Uhr soll ein 46-Jähriger Mann eine Faustfeuerwaffe genommen und seiner am Esstisch sitzenden Frau in den Hinterkopf geschossen haben, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Wieder über 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich wieder fünfstellig: in den vergangenen 24 Stunden wiesen laut Behörden 10.291 Menschen einen positiven Test auf. Ähnlich viele Neuinfektionen gab es nur während der vierten Welle Ende 2021, in der bis zu 15.809 Fälle gemeldet wurden. In Österreichs Spitälern geht die Zahl der Infizierten unterdessen den fünften Tag in Folge zurück. Aktuell werden dort 911 Corona-Patienten behandelt, neun weniger als am Vortag.

USA und Russland dämpfen vor bilateralem Treffen Erwartungen

Kiew/Moskau/Genf - Vor bilateralen Verhandlungen in Genf haben sowohl die russische als auch die US-Seite die Erwartungen gedämpft. "Es wird keine festen Verpflichtungen geben in diesen Gesprächen, die ernsthaft und konkret sein werden, aber einen Sondierungscharakter haben", sagte ein US-Regierungsvertreter. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow zeigte sich über die Signale der USA enttäuscht. Am Montag ist ein Gespräch Rjabkows mit der Vize-US-Außenministerin Wendy Sherman geplant.

Leiche eines Kleinkindes auf Naxos an Land gespült

Athen - Fast zwei Wochen nach dem Untergang von Flüchtlingsbooten haben die Behörden in Griechenland mehrere Leichen in der Ägäis entdeckt. Laut griechischer Küstenwache wurde am Samstag auch die Leiche eines etwa drei Jahre alten Kindes an einem Strand der Insel Naxos entdeckt. In den vergangenen drei Tagen waren zudem vier weitere Leichen gefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Migranten handelt, die seit dem Kentern ihrer Boote Ende Dezember vermisst werden.

Kurz wird Co-Präsident von Rat gegen Antisemitismus

Wien/Brüssel - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR). Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Schon in seiner Zeit in der Politik hatte Kurz sich in diesen Bereichen engagiert. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, teilte die ÖVP mit.

