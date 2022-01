42-Jährige in Oberösterreich von Ehemann erschossen

Vöcklabruck - Nachdem ein 46-Jähriger am Samstagnachmittag im Bezirk Vöcklabruck seiner 42-jährigen Ehefrau in den Hinterkopf geschossen hatte, wurde am Sonntag von der Staatsanwaltschaft Wels Untersuchungshaft für den Mann beantragt. Der Täter habe sich bei seiner polizeilichen Einvernahme umfassend geständig gezeigt, erklärte Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels gegenüber der APA. Die Obduktion des Opfers werde am Montag stattfinden.

Laut Mückstein auch Weihnachten 2022 noch Vorsicht nötig

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geht davon aus, dass auch Weihnachten 2022 in Hinblick auf Corona noch von Vorsicht geprägt sein wird. "Ich glaube, dass wir nächstes Weihnachten auch die Älteren und kranken Menschen weiter schützen müssen", sagte er im APA-Interview. Ausweg aus der Krise sei nicht die Durchseuchung, sondern die Impfung. Die Impfpflicht kommt wie geplant fix mit Februar, der Lockdown für Ungeimpfte wird dann aber nicht automatisch enden.

Wieder über 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich wieder fünfstellig: in den vergangenen 24 Stunden wiesen laut Behörden 10.291 Menschen einen positiven Test auf. Ähnlich viele Neuinfektionen gab es nur während der vierten Welle Ende 2021, in der bis zu 15.809 Fälle gemeldet wurden. In Österreichs Spitälern geht die Zahl der Infizierten unterdessen den fünften Tag in Folge zurück. Aktuell werden dort 911 Corona-Patienten behandelt, neun weniger als am Vortag.

Doskozil für Überdenken der Impfpflicht

Eisenstadt/Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich für ein Überdenken der geplanten Impfpflicht ausgesprochen. Dass die Injektion der Weg aus der Krise sei, darüber müsse man nicht diskutieren. "Aber so, wie die Impfpflicht jetzt auf dem Tisch liegt, ist sie zu überdenken", wurde der SPÖ-Politiker in der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zitiert. Statt Verwaltungsstrafen will Doskozil "eine indirekte Impfpflicht, indem PCR-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden".

Kriminalbeamter aus dem Innviertel klärte Millionenbetrug

Ried im Innkreis/Berlin/Bern - Ein Kriminalbeamter der Polizeiinspektion Ried hat in jahrelanger Ermittlungsarbeit einen groß angelegten internationalen Betrug mit falschen Aktien geklärt. Allein in Österreich gehe es dabei um bisher 25 bekannte Opfer mit einer Schadenssumme von rund einer Million Euro, sagte Michael Babl, Sprecher der Polizei Oberösterreich, zur APA. Er berichtete von 200 bekannten Opfern in Deutschland und weiteren 25 geprellten Anlegern in der Schweiz.

Kickl bei Demo in Tirol: "Neujahrskonzert der Freiheit"

Innsbruck - Unter tosendem Applaus hat Sonntagnachmittag FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bei einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen und die Impfpflicht in Innsbruck die Bühne am Landhausplatz betreten. Vor laut Polizeiangaben rund 6.000 Menschen machte Kickl einmal mehr gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung mobil. Er sprach von einem "Tiroler Neujahrskonzert der Freiheit", das man gen Wien erschallen lasse. Seine "Neujahrsbotschaft": "Ihr werdet uns nicht brechen".

USA fordern vor Verhandlungen Deeskalation von Russland

Washington/Moskau/Genf - US-Außenminister Antony Blinken hat Russland vor wichtigen Verhandlungen in der kommenden Woche zur Deeskalation in der Ukraine-Krise aufgefordert. Es sei schwierig, "in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine" Fortschritte zu erzielen, sagte Blinken am Sonntag im US-Sender CNN. "Wenn wir also tatsächlich Fortschritte erzielen wollen, müssen wir Deeskalation sehen."

