Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist tot

EU-weit/Rom/Brüssel - Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist tot. Er starb Dienstag früh im Alter von 65 Jahren in einem Onkologie-Zentrum in der Gemeinde Aviano in der Region Friaul-Julisch Venetien, sagte Sprecher Roberto Cuillo. Am Montag hatte ein Sprecher des EU-Parlaments mitgeteilt, dass Sassoli in einem Spital in seiner Heimat Italien behandelt werde. Der Aufenthalt war "wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems" erforderlich.

Handel muss nun 2G-Nachweise kontrollieren

Wien - Ab heute, Dienstag, muss der Handel die Einhaltung der 2G-Regel in den Geschäften kontrollieren. Einzelhändler sind verpflichtet, von Kundinnen und Kunden einen Nachweis der Impfung oder Genesung zu verlangen - spätestens an der Kassa. Die Regel gilt auch in Dienstleistungsbetrieben. Außerdem muss jetzt auch im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn nicht mindestens zwei Meter Abstand eingehalten werden können.

Halb Europa könnte in acht Wochen mit Omikron infiziert sein

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von West nach Ost über Europa hinwegfege und zu dem Anstieg der Delta-Zahlen hinzukomme, den die Länder bis Ende 2021 erlebt hätten, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

Mehr als 11.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die weitaus ansteckendere Corona-Variante Omikron schreitet weiter voran. In den vergangenen 24 Stunden wurden 11.516 Menschen in Österreich positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Tags zuvor waren es noch 10.804. Die stärkste Zunahme gab es einmal mehr in Wien mit 3.474 Neuansteckungen, was einen erneuten Rekord bedeutet. Mehr als eine halbe Million PCR-Tests wurden gemacht. Innerhalb von 24 Stunden waren 17 Tote zu beklagen.

Rund 1.200 positive Antigentests zu Schulbeginn

Wien - Am Montag hat wieder die Schule begonnen. Um möglichst wenige Corona-Infektionen aus den Ferien in die Klassen zu tragen, sollten die Schüler schon im Voraus daheim testen und auch an den Schulen selbst fanden am Montag wieder die bekannten Tests statt. Die Ergebnisse der Antigenschnelltests vom Montag liegen nun vor: 1.165 haben laut Bildungsministerium angeschlagen. Für Wien gibt es schon PCR-Resultate: Am Montag wurden 639 positive Tests registriert, am Wochenende 1.354.

Kasachstan kündigt nach Unruhen Sozialreformen an

Almaty/Nur-Sultan (Astana)/Peking - Nach den mit russischer Hilfe niedergeschlagenen Unruhen hat Kasachstan Sozialreformen angekündigt. Der Nährboden für die Proteste sei durch das Versagen des Staates gelegt worden, der nicht gegen Armut und ungleiche Einkommen vorgegangen sei, sagte Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Dienstag im Parlament. Deshalb solle unter anderem das Wohlstandsgefälle verringert werden. Zudem kündigte er den Abzug der Truppen des von Russland geführten Militärbündnisses OVKS an.

Vermutlichem Killer 50.000 Euro angeboten - Prozess in Wien

Wien - Weil er einem vermeintlichen Killer 50.000 Euro für einen Bombenanschlag auf einen tschetschenisch-stämmigen Video-Blogger angeboten haben soll, ist ein 52-jähriger Mann im vergangenen Mai in Wien festgenommen worden. Am Dienstag musste er sich wegen versuchter Bestimmung zum Mord vor Geschworenen am Landesgericht verantworten. Der Angeklagte und sein Verteidiger Peter Philipp beteuerten, die Gespräche mit dem vermeintlichen Mörder seien nicht ernst gemeint gewesen.

Wohnraum-Preise legen stärker zu als Einkommen

Wien/Mailand - Seit über einem Jahrzehnt steigen die Preise für Wohnraum in Österreich deutlich an. Auch im vergangenen Jahr 2021 setzte sich der Trend fort, die Analysten der UniCredit Bank Austria gehen von einem Anstieg um mehr als 10 Prozent aus. Zwar sind auch die Einkommen gestiegen, sie kommen bei dem Tempo der Wohnpreise aber nicht mit. Seit Beginn der Pandemie ist der Wert eines Jahresnettoeinkommens in Relation zu den Preisen real um rund 13 Prozent gesunken, so die Ökonomen.

Die Wiener Börse legt am Nachmittag zu, Geldpolitik im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag fest gezeigt. Der ATX stieg bis 14.50 Uhr um 1,15 Prozent auf 3.969,26 Punkte. Nachdem die jüngsten Ängste vor den Folgen der Omikron-Variante des Coronavirus etwas geschwunden waren, bleibt vorerst die Geldpolitik das bestimmende Thema an den Börsen. Hier hatte der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die kursierenden Zinsängste etwas beschwichtigt. Gut gesucht waren in Wien vor allem Andritz und legten 4,54 Prozent zu.

