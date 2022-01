Halb Europa könnte in acht Wochen mit Omikron infiziert sein

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von West nach Ost über Europa hinwegfege und zu dem Anstieg der Delta-Zahlen hinzukomme, den die Länder bis Ende 2021 erlebt hätten, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen.

In den USA so viele Covid-Patienten wie nie zuvor

Washington - In der Coronavirus-Pandemie sind in den USA so viele Patienten mit Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern wie nie zuvor. Nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Dienstag belegten sie knapp 146.000 Krankenhausbetten landesweit - mehr als jedes fünfte verfügbare Bett in dem Land. Insgesamt sind derzeit fast 78 Prozent aller Krankenhausbetten belegt.

Mückstein hält an gelockerten Quarantäne-Regelungen fest

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an den seit Freitag gelockerten Quarantäne-Bestimmungen fest. Auch die vom IHS am Dienstag kritisierte komplette Ausnahme für dreifach Geimpfte soll bleiben. Diese Personengruppe sei die am besten geschützte, sagte Mückstein am Nachmittag in einem Hintergrundgespräch. IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka hatte zuvor erklärt, die Regelung sei für das Ziel der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur "kaum sinnvoll".

Hoffnung auf ersten NATO-Russland-Rat seit zwei Jahren

Brüssel/Washington/Moskau - Angesichts der Spannungen in der Ukraine-Krise versucht der Westen in dieser Woche verstärkt, den Konflikt mit Russland diplomatisch zu lösen. Nachdem eine erste Gesprächsrunde zwischen Washington und Russland keinen Durchbruch brachte, kommt am Mittwoch erstmals seit zwei Jahren wieder der NATO-Russland-Rat in Brüssel zusammen. Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko sprach am Dienstag von der "Stunde der Wahrheit".

Kasachstan kündigt nach Unruhen Sozialreformen an

Almaty/Nur-Sultan (Astana)/Peking - Nach den mit russischer Hilfe niedergeschlagenen Unruhen hat Kasachstan Sozialreformen angekündigt. Der Nährboden für die Proteste sei durch das Versagen des Staates gelegt worden, der nicht gegen Armut und ungleiche Einkommen vorgegangen sei, sagte Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Dienstag im Parlament. Deshalb solle unter anderem das Wohlstandsgefälle verringert werden. Zudem kündigte er den Abzug der Truppen des von Russland geführten Militärbündnisses OVKS an.

BioNTech erwartet bis zu 17 Mrd. Euro mit Corona-Impfstoff

Mainz - Der deutsche Pharmakonzern BioNTech erwartet heuer Umsätze von bis zu 17 Mrd. Euro alleine mit seinem Covid-19-Impfstoff. Im vergangenen Jahr dürfte der Umsatz wie bisher vorhergesagt bei 16 bis 17 Mrd. Euro gelegen haben. 2022 geht Vorstandschef Ugur Sahin von einer Spanne von 13 bis 17 Mrd. Euro aus, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Investoren-Präsentation hervorgeht.

Angeklagter in Prozess um Auftragsmord freigesprochen

Wien - Mit einer durchaus überraschenden Entscheidung ist am Dienstagnachmittag am Wiener Landesgericht ein Prozess um einen versuchten Auftragsmord zu Ende gegangen. Der Angeklagte - ein 52-jähriger Tschetschene - wurde von den acht Geschworenen einstimmig freigesprochen. Der Mann, der seit Ende Mai des Vorjahrs in U-Haft gesessen war, wurde nach der Verhandlung auf freien Fuß gesetzt. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig, der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab.

Beifahrer verstarb nach einem von zwei Unfällen auf der A9

Graz - Auf der Pyhrnautobahn (A9) haben sich am Dienstagvormittag im Bereich des Süd- bzw. Nordportals des Gleinalmtunnels (Bezirke Graz-Umgebung/Leoben) zwei schwere, voneinander unabhängige Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt wurden zwei Lenker schwer und ein Beifahrer tödlich verletzt, berichtete die steirische Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red