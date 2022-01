OSZE-Sitzung in Wien zu Krisendiplomatie mit Russland

Kiew/Moskau/Wien - Die Bemühungen um einen Abbau der Spannungen zwischen Russland und westlichen Staaten gehen am Donnerstag im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) weiter. An dem regulären Treffen der OSZE in Wien nehmen die USA und Russland als Mitgliedstaaten teil. Die Sitzung folgt auf bilaterale Krisengespräche der beiden Länder in Genf und ein Treffen der 30 NATO-Staaten und Russland in Brüssel in dieser Woche.

Corona-Ampel wieder überall rot

Wien - Die Corona-Ruhepause ist vorbei. Was die täglichen Infektionszahlen schon anzeigen, ist ab heute auch von der Corona-Ampel ablesbar. Selbst die drei letzten orangen Flecken Steiermark, Burgenland und Kärnten werden rot gefärbt, geht aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument der zuständigen Kommission hervor. Das heißt, es herrscht im gesamten Bundesgebiet sehr hohes Infektionsrisiko.

Ungeimpfter Vater verlor in Kanada das Sorgerecht

Montreal - In der kanadischen Provinz Qu�bec hat ein Gericht einem impfskeptischen Vater vorübergehend das Sorgerecht für sein Kind entzogen. In der Entscheidung vom 23. Dezember heißt es, dass es nicht im "besten Interesse" des Kindes sei, "Kontakt zu seinem Vater zu haben, wenn dieser nicht geimpft ist und sich in der aktuellen epidemiologischen Situation gegen Gesundheitsmaßnahmen ausspricht".

2021 gab es in Wien sechs Tötungsdelikte in der Privatsphäre

Wien - Sechs der zehn von der Polizei als Mord klassifizierten Tötungsdelikte im Vorjahr in Wien sind auf Gewalt in der Privatsphäre zurückzuführen. Das sagte Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl im Gespräch mit der APA. Wien liege hochgerechnet damit in etwa im bundesweiten Trend im Jahr 2021, was durchaus bemerkenswert sei. "Weil Wien eine Großstadt ist", begründete Pürstl.

Wiens Polizeichef: Corona-Aktivisten werden gewaltbereiter

Wien - "Zunehmende Gewaltbereitschaft" ortet Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bei den Corona-Demonstranten. Die Gruppen der extremistischen Teilnehmer seien nach den Beobachtungen der Wiener Polizei zwar nicht größer geworden, die Vorgangsweise der Aktivistinnen und Aktivisten habe sich aber geändert, sagte Pürstl im APA-Gespräch. Die Zahl der Versammlungen in Wien ist im Vorjahr Pandemie-bedingt stark zurückgegangen, es gab aber sehr viele Großdemos.

Gedenkfeier zum 10. Jahrestag des Costa Concordia-Unglücks

Rom - Zehn Jahre nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia mit 32 Toten, ist am Donnerstag, auf der Insel Giglio, vor der sich das Unglück ereignet hat, eine Gedenkzeremonie geplant. Vorgesehen ist eine Messe zu Ehren der Toten und eine Prozession zur Gedenktafel im Hafen, die an die Katastrophe erinnert. Überlebende, Angehörige der Todesopfer und Franco Gabrielli, Ex-Leiter des Zivilschutzes, der die Rettungsaktion koordinierte, nehmen an der Zeremonie teil.

Außen- und Verteidigungsminister der EU tagen in Brest

EU-weit/Brüssel - Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten - mit Klaudia Tanner und Alexander Schallenberg (beide ÖVP) - beraten am Donnerstag in Brest (Frankreich) über die Pläne für ein neues sicherheitspolitisches Konzept der Europäischen Union. Ein im November 2021 vorgelegter Entwurf sieht unter anderem den Aufbau einer zügig einsetzbaren Eingreiftruppe aus bis zu 5.000 Soldaten vor. Er soll in den nächsten Monaten unter französischer EU-Ratspräsidentschaft beschlossen werden.

Keine Nachfrist bei Brexit-Aufenthaltstitel für Briten

Wien - Mit Jahresende ist die Frist für Briten in Österreich abgelaufen, den infolge des Brexit eingeführten Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" zu beantragen. Eine Nachfrist gibt es nicht, wie das Innenministerium auf APA-Anfrage mitteilte. Bis Ende November wurden demnach bundesweit 8.886 "Artikel 50 EUV"-Aufenthaltstitel beantragt. 7.882 davon wurden bis zum 30.11.2021 erteilt. Laut Zahlen der Statistik Austria lebten Anfang 2021 11.529 britische Staatsbürger in Österreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red