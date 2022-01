Johnson wegen Lockdown-Partys unter Druck

London - Der wegen einer Reihe von Skandalen angeschlagene britische Premierminister Boris Johnson gerät immer stärker unter Druck. Anlass ist ein Medienbericht über zwei weitere Partys in seinem Amtssitz in der Downing Street. Nicht nur wurden auch diese laut "Daily Telegraph" trotz geltender Corona-Einschränkungen gefeiert, sondern sie fanden auch noch am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philip, dem Ehemann von Königin Elizabeth, im vergangenen April statt.

Österreich erneut auf deutscher Corona-Hochrisikoliste

Berlin/Wien/Innsbruck - Deutschland hat Österreich erneut auf die Liste der Corona-Hochrisikogebiete gesetzt, angesichts der stark steigenden Infektionszahlen durch die Virusvariante Omikron. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag auf seiner Homepage bekannt gab, gilt Österreich damit ab kommendem Sonntag als Hochrisikogebiet, was bedeutet, dass eine Einreiseregistrierung sowie eine Quarantäne für Nicht-Immunisierte vorgeschrieben sind.

Weiter Warten auf das Impfpflicht-Gesetz

Wien - Der überarbeitete Gesetzesentwurf zur Impfpflicht soll "zeitnah" vorliegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagvormittag auf APA-Anfrage mit. Man befinde sich diesbezüglich "auf einem guten Weg". Eigentlich war geplant, den Entwurf mit dem heutigen Freitag der Opposition zu übermitteln. Schließlich soll er bereits am Montag im Gesundheitsausschuss beraten und am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen werden.

Indigener Bub erstes Corona-geimpftes Kind in Brasilien

Sao Paulo - Ein indigener Bub ist das erste gegen das Coronavirus geimpfte Kind in Brasilien. Der achtjährige Davi vom Volk der Xavante bekam das Vakzin von Biontech/Pfizer in dem Hospital das Cl�nicas in S�o Paulo am Freitag in einer feierlichen Veranstaltung unter den Augen des Gouverneurs Jo�o Doria gespritzt, wie brasilianische Medien berichteten.

EU und USA auf Eskalation im Ukraine-Konflikt eingestellt

Kiew/Moskau - Angesichts der zäh verlaufenden Gespräche mit Russland haben sich die EU und die USA auf eine mögliche Eskalation im Ukraine-Konflikt eingestellt: Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach bei Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brest von einer "kollektiven Entschlossenheit zum Handeln", sollte es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine kommen. Inmitten der internationalen Bemühungen gab es einen großangelegten Hackerangriff auf die ukrainische Regierung.

AMS-Chef Kopf aus Furcht um Jobs gegen 2G am Arbeitsplatz

Wien - AMS-Vorstand Johannes Kopf hält eine Ahndung der Impfpflicht am Arbeitsplatz oder ein Zutrittsverbot für Ungeimpfte zu ihrem Job für keinen gangbaren Weg. 2G statt 3G am Arbeitsplatz hieße, "dass Leute, die nicht geimpft sind oder genesen, ihren Job verlieren", so Kopf am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. Denn zugleich fordere das Arbeitslosenversicherungsrecht, dass man arbeitsfähig und arbeitsbereit sein müsse.

Seite von Spider-Man-Comic für 3,4 Mio. Dollar versteigert

Los Angeles - Zum Rekordpreis von 3,36 Millionen Dollar (umgerechnet 2,9 Millionen Euro) ist eine Originalseite eines Spider-Man-Comics versteigert worden. Der Preis für Seite 25 des Comics "Secret Wars No. 8" von 1984 wurde am Donnerstag bei einer Versteigerung im texanischen Dallas erzielt, wie das Auktionshaus Heritage Auctions mitteilte. Die Zeichnung zeigt den Superhelden erstmals in einem schwarzen Symbionten-Anzug. Aus dieser Grundlage entwickelte sich später die Marvel-Figur Venom.

