Klimarat der Bürger tritt zusammen

Wien - In Reaktion auf das Klimavolksbegehren startet am Samstag der "Klimarat der Bürgerinnen und Bürger". 100 per Zufallsprinzip ausgewählte Menschen treffen sich dabei sechs Wochenenden lang alternierend in Wien und in Salzburg, um als "Mini-Österreich" umweltpolitische Zukunftsfragen zu besprechen und Empfehlungen an die Politik abzugeben. Zur Eröffnung haben sich Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen angesagt.

EU und USA auf Eskalation im Ukraine-Konflikt eingestellt

Kiew/Moskau - Angesichts der zäh verlaufenden Gespräche mit Russland haben sich die EU und die USA auf eine mögliche Eskalation im Ukraine-Konflikt eingestellt: Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach bei Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brest von einer "kollektiven Entschlossenheit zum Handeln", sollte es zu einem russischen Angriff auf die Ukraine kommen. Inmitten der internationalen Bemühungen gab es einen groß angelegten Hackerangriff auf die ukrainische Regierung.

Österreich erneut auf deutscher Corona-Hochrisikoliste

Berlin/Wien/Innsbruck - Deutschland hat Österreich erneut auf die Liste der Corona-Hochrisikogebiete gesetzt, angesichts der stark steigenden Infektionszahlen durch die Virusvariante Omikron. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag auf seiner Homepage bekannt gab, gilt Österreich damit ab kommendem Sonntag als Hochrisikogebiet, was bedeutet, dass eine Einreiseregistrierung sowie eine Quarantäne für Nicht-Immunisierte vorgeschrieben sind.

Johnson wegen Lockdown-Partys unter Druck

London - Der wegen einer Reihe von Skandalen angeschlagene britische Premierminister Boris Johnson gerät immer stärker unter Druck. Anlass ist ein Medienbericht über zwei weitere Partys in seinem Amtssitz in der Downing Street. Nicht nur wurden auch diese laut "Daily Telegraph" trotz geltender Corona-Einschränkungen gefeiert, sondern sie fanden auch noch am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philip, dem Ehemann von Königin Elizabeth, im vergangenen April statt.

Indigener Bub erstes Corona-geimpftes Kind in Brasilien

Sao Paulo - Ein indigener Bub ist das erste gegen das Coronavirus geimpfte Kind in Brasilien. Der achtjährige Davi vom Volk der Xavante bekam das Vakzin von Biontech/Pfizer in dem Hospital das Cl�nicas in S�o Paulo am Freitag in einer feierlichen Veranstaltung unter den Augen des Gouverneurs Jo�o Doria gespritzt, wie brasilianische Medien berichteten.

WKStA bringt Strafantrag gegen Mensdorff-Pouilly ein

Wien/Toulouse - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat einen Strafantrag gegen den Rüstungslobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly eingebracht. Laut einem Bericht des "Standard" geht es um den Vorwurf der Geldwäsche. Der Verhandlungstermin am Straflandesgericht Wien ist für den 5. April angesetzt, bestätigte das Gericht am Freitagabend auf APA-Anfrage.

Proteste gegen tunesischen Präsidenten gewaltsam aufgelöst

Tunis - In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben am Freitag nach Angaben des Innenministeriums rund 1.200 Menschen gegen Präsident Kais Saied demonstriert. Sie werfen ihm einen "Staatsstreich" vor, weil er am 25. Juli die Regierung abgesetzt hatte. Die tunesischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten in der Hauptstadt ein. Dutzende Menschen wurden festgenommen.

Bewohner starb bei Brand in Bludenzer Sozialzentrum

Bludenz - Ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Freitag nach einem noch ungeklärten Brand in einem Sozialzentrum in Bludenz an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei Vorarlberg berichtete, wurden kurz vor 13.00 Uhr Feuerwehr und Notarzt wegen einer brennenden Person auf einem Balkon alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungstand soll der Bewohner zuvor geraucht haben und dabei könnten Textilien oder Teile des Rollstuhls in Brand geraten sein.

