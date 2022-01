Gecko empfiehlt Anpassung der Teststrategie, Regierung prüft

Wien - Das Corona-Beratungsgremium Gecko empfiehlt in seinem am Samstag veröffentlichten "Reporting" bei einer Überlastung der PCR-Testkapazitäten eine Test-Priorisierung. Diese soll v.a. die Bereiche Pflege, Schulen und den kritische Versorgungsbereich betreffen. Auch könnten die "Wohnzimmer"-Antigentests vorübergehend wieder aufgenommen werden. Die Regierung prüft die Empfehlungen, Kanzler Karl Nehammer will die PCR-Kapazitäten ausbauen und zusätzlich auf Antigen-Tests setzen.

Impfprogramm Covax knackt Milliardenmarke bei Impfdosen

Genf - Das internationale Impfstoffprogramm Covax hat am Samstag die Milliardenmarke bei der Auslieferung von Corona-Impfdosen geschafft. Den Meilenstein verkündete Gavi, die Impfallianz aus Regierungen, Firmen, Stiftungen und UN-Organisationen, die das Covax-Programm durchführt. Die einmilliardste Dosis war nach Angaben von Gavi in einer Lieferung, die am Samstag in Ruanda ankam.

Österreich für Deutschland wieder Corona-Hochrisikogebiet

Berlin/Wien - Deutschland stuft Österreich wegen hoher Coronainfektionszahlen ab Sonntag erneut als Hochrisikogebiet ein. Somit ist bei einer Einreise aus Österreich nach Deutschland eine Registrierung sowie eine Quarantäne für Nicht-Immunisierte vorgeschrieben. Diese Entscheidung hatte das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) bereits am Freitag bekanntgegeben. Damit verbunden ist eine Warnung des Berliner Außenamts für nicht notwendige touristische Reisen, ein Reiseverbot gilt aber nicht.

Geiselnahme in Synagoge in US-Staat Texas

Dallas - In einer Synagoge im US-Staat Texas hat ein bewaffneter Mann am Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar mehrere Geiseln genommen. Wie lokale Medien weiter berichteten, waren Kräfte der US-Bundespolizei FBI sowie Sonderpolizisten im Einsatz. Der Hintergrund der Geiselnahme in der Synagoge der Kongregation Beth Israel in Colleyville war unklar. Die Polizei habe Verhandlungen mit dem Mann aufgenommen, hieß es.

Italienischer Modeschöpfer Nino Cerruti gestorben

Turin - Der italienische Modedesigner und Textilindustrielle Nino Cerruti ist tot. Der Entdecker von Modeschöpfern wie Giorgio Armani sei im Alter von 91 Jahren in einem Spital im norditalienischen Vercelli gestorben, meldete die Nachrichtenagentur ANSA am Samstagabend. Cerruti hatte sich dort einer Hüftoperation unterzogen. Ab den 1960er Jahren hatte er aus einer beschaulichen Weberei in Norditalien eine weltweit führende Designmarke gemacht.

Tsunami-Warnung an US-Westküste nach Vulkanausbruch

Nuku'alofa - Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt, darunter auch an der US-Westküste, Australien und Chile. "Verlassen Sie Strände, Häfen und Jachthäfen", empfahl der US-Wetterdienst am Samstag den Küstenbewohnern von Kalifornien bis Alaska. Auch Fidschi, Vanuatu und Neuseeland warnten ihre Bürger vor möglichen Tsunamis.

Zehntausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Wien - Erneut haben sich Zehntausende Maßnahmengegner am Samstag in der Wiener Innenstadt versammelt, um gegen die geplante Impfpflicht und andere Regeln gegen die Corona-Pandemie zur protestieren. Wie im Vorfeld angekündigt, kontrollierte die Polizei ab Mittag auf dem Heldenplatz. Es gab Organmandate, Anzeigen und laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak auch eine Festnahme, weil sich ein Aktivist trotz mehrerer Aufforderungen geweigert hatte, eine Maske aufzusetzen.

EU und USA bilden "transatlantische Front" gegen Russland

Washington/London/Kiew - Europa und die USA schließen angesichts der befürchteten russischen Aggression gegen die Ukraine die Reihen. US-Außenminister Antony Blinken und EU-Chefdiplomat Josep Borrell seien entschlossen, "eine starke, klare und vereinte transatlantische Front zu bilden", teilte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) am Samstagabend nach einem Telefonat der beiden mit. Darin hätten sie sich zur Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine bekannt.

