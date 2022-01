Regierung präsentiert fertiges Gesetz zur Impfpflicht

Wien - Die Bundesregierung präsentiert am Sonntag den fertigen Gesetzesentwurf der geplanten allgemeinen Corona-Impfpflicht. Bundeskanzler Karl Nehammer, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) treten um 12.00 Uhr im Bundeskanzleramt vor die Presse, um die Details des Vorhabens zu präsentieren. In Kraft Treten wird die Impfpflicht wie geplant ab Anfang Februar.

Djokovic muss nach Gerichtsurteil aus Australien ausreisen

Melbourne - Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen und muss ausreisen. Wie das Bundesgericht in Australien am Sonntag entschied, wurde der Einspruch des serbischen Tennisstars gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung des Visums abgelehnt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, hieß es in der Bekanntgabe der drei Richter. Die Begründung solle frühestens am Montag erfolgen.

Österreich für Deutschland wieder Corona-Hochrisikogebiet

Berlin/Wien - Deutschland stuft Österreich wegen hoher Coronainfektionszahlen ab Sonntag erneut als Hochrisikogebiet ein. Somit ist bei einer Einreise aus Österreich nach Deutschland eine Registrierung sowie eine Quarantäne für Nicht-Immunisierte vorgeschrieben. Diese Entscheidung hatte das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) bereits am Freitag bekanntgegeben. Damit verbunden ist eine Warnung des Berliner Außenamts für nicht notwendige touristische Reisen, ein Reiseverbot gilt aber nicht.

Bisher gut 4 Mrd. Euro Krisenhilfen für Hotels und Gastro

Wien - Voriges Jahr sind gut 2 Mrd. Euro an Hilfen in Hotellerie und Gastronomie geflossen, seit Beginn der Krise 4,2 Mrd. Euro. "Voriges Jahr sind über 37.000 Unternehmen unterstützt und über 400.000 Arbeitsplätze gesichert worden", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Rund 37.000 Unternehmen wurden unterstützt. Durchschnittlich gingen 32.000 Euro an Gastrounternehmen und 60.000 Euro an Hotellerieunternehmen.

Johnson will offenbar im Regierungssitz personell aufräumen

London - Der um seinen Posten kämpfende britische Premierminister Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge mit einem Rundumschlag unter seinen engsten Mitarbeitern seine politische Zukunft retten. Wie die "Sunday Times" am Sonntag berichtete, plant der konservative Regierungschef, personell umfassend in der Downing Street aufzuräumen und eine Reihe von "populistischen Ankündigungen" zu tätigen, um sich nach den Enthüllungen in der "Partygate"-Affäre im Amt halten zu können.

Ein Drittel der Brenner-Lkw nehmen weite Umwege in Kauf

Brenner/Innsbruck - Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung sieht sich durch eine in Auftrag gegebene Studie darin bestätigt, dass der Umwegtransit über den Brenner wegen der vergleichsweise zu billigen Route ein massives Problem darstellt. Die Studie ergab nämlich, dass im Jahr 2019 33 Prozent der über den Brenner transitierenden Lkw 60 Kilometer und mehr an Umweg in Kauf genommen hatten, wie das Land in einer Aussendung mitteilte. Bei rund jedem fünften Lkw waren es sogar über 120 Kilometer.

Alle Geiseln in Synagoge in Texas befreit - Geiselnehmer tot

Dallas - Eine Geiselnahme in einer Synagoge hat am Samstag eine Stadt im US-Staat Texas in Atem gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer drangen Spezialkräfte am Samstagabend (Ortszeit) in die Synagoge ein und befreiten die Geiseln, wie die Polizei in der Stadt Colleyville nahe Dallas mitteilte. Der Geiselnehmer sei ums Leben gekommen. Wie genau, ließ die Polizei offen. Auch zu den Hintergründen der Tat hielten sich die Behörden bedeckt.

Familien profitieren am meisten von Steuerreform

Wien - Von der ökosozialen Steuerreform, die heuer in Kraft tritt, profitieren am stärkten Familien und Selbstständige. Je nach Einkommen und Familienstatus kann die Entlastung pro Person im kommenden Jahr bis zu 2.200 Euro betragen, rechnet der Budgetdienst des Parlaments vor. Insgesamt beträgt das Entlastungsvolumen der Maßnahmen im Jahr 2022 rund 2,5 Mrd. und steigt bis 2025 auf rund 5,6 Mrd. Euro an. Ein wesentlicher Teil entfällt auf die Senkung des Einkommensteuertarifs.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red