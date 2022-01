Ex-OSZE-Chef schließt NATO-Militäraktion nicht aus

Wien - Der frühere OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier schließt eine militärische Reaktion der NATO auf einen russischen Angriff auf die Ukraine nicht aus. "Derzeit sind wir noch im Konfliktvermeidungsmodus", sagte Zannier im APA-Interview auf die Frage, warum das westliche Bündnis bisher nur von Sanktionen spricht. "Wenn sich die Situation verschlechtert, kann alles passieren", mahnte der italienische Diplomat.

Verschwundener Vierjähriger tot in den Niederlanden gefunden

Den Haag - Die Leiche eines mutmaßlich aus Belgien entführten Vierjährigen ist in den Niederlanden entdeckt worden. Die niederländische Polizei erklärte am Montagabend, dass die Leiche des kleinen Buben in der Provinz Zeeland im Süden des Landes gefunden worden sei. Demnach wurde das Kind auf Neeltje Jans, einer künstlichen Insel am Oosterschelde-Sturmflutwehr, einem beliebten Reiseziel für niederländische Touristen, ausfindig gemacht.

Ölpreis für Sorte Brent auf höchstem Stand seit 2014

Singapur - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre jüngste Rally fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg dabei auf den höchsten Stand seit 2014. Ein Fass der Nordseesorte kostete zuletzt 87,34 Dollar und damit knapp ein Prozent oder 86 Cent mehr als am Montag. In der Nacht war der Kurs sogar bis auf 87,55 Dollar gestiegen. Auch die amerikanische Sorte Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich weiter.

Erkundungsflüge nach Vulkanausbruch vor Tonga

Sydney - Zwei Tage nach einem gewaltigen Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga im Pazifik haben Militärflugzeuge aus Neuseeland und Australien die Lage aus der Luft erkundet. Das Ausmaß der Schäden in dem Südseearchipel ist weiter unklar. Die Kommunikationsverbindungen dorthin waren am Montag weiter stark beeinträchtigt - speziell auf abgelegeneren Inseln, zu denen seit der Eruption des Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai kein Kontakt hergestellt werden konnte.

Mindestens 26 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Herat - Bei zwei Erdbeben in Afghanistan sind nach Behördenangaben mindestens 26 Menschen getötet worden. Sie seien von den einstürzenden Dächern ihrer Häuser in der westlichen Provinz Badghis verschüttet worden, teilten die Provinzbehörden mit. Unter den Opfern im Bezirk Kadis seien auch vier Kinder. Zudem gebe es mehrere Verletzte. Mehr als 100 Häuser seien in den Bezirken Kadis, Mukur, Ab Kamari und Jawand zerstört worden.

Ex-Berater wirft Boris Johnson Lüge zu Lockdown-Partys vor

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat im Skandal um Lockdown-Partys im Regierungssitz auch zu Beginn der neuen Woche keine Verschnaufpause bekommen. Sein ehemaliger Chefberater Dominic Cummings, der die jüngste Lawine von Enthüllungen in Gang gebracht hatte, legte am Montag nach. Einem Tweet Cummings' zufolge wurde Johnson vor der fraglichen Veranstaltung am 20. Mai 2020 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um einen Bruch der Lockdown-Regeln handle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red