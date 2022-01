Proteste wegen verpflichtender mündlicher Matura an Schulen

Wien - Die geplante Rückkehr der verpflichtenden mündlichen Matura hat am Dienstag zu Protesten an manchen Schulen geführt. Diverse Organisationen bzw. Schulsprecherinnen und Schulsprecher hatten zu "Streiks" aufgerufen - laut AHS-Direktoren dürfte es sich aber um ein "Randphänomen" gehandelt haben, hieß es zur APA. An den meisten Schulen seien die Maturanten fast vollzählig anwesend gewesen.

Teststrategie wird in Gecko-Kommission besprochen

Wien - Die Gecko-Kommission berät aktuell über die weitere Corona-Teststrategie. "Wir befinden uns jetzt am Anfang der fünften Welle und haben ein sehr gut ausgebautes Testsystem. Eine unmittelbare Anpassung der Teststrategie wird gerade in Gecko besprochen. Das hat mit Ressourcen zu tun, wir erwarten in dieser Woche die Ergebnisse", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag. Das betreffe auch eine möglichen Wieder-Zulassung der Wohnzimmertests.

Polizeigewerkschafter kritisieren Impfpflicht-Kontrollen

Wien - Ab Februar soll die Impfpflicht in Kraft treten, ab Mitte März der Impfstatus von der Polizei bei jeder Amtshandlung auch kontrolliert werden. Massive Kritik daran kommt nun von sozialdemokratischen und freiheitlichen Gewerkschaftern. Die Überwachung der Impfpflicht müsse hauptsächlich von Beamten der Gesundheitsämter durchgeführt werden, forderten die beiden Gewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) und Werner Herbert (AUF) am Dienstag im "Ö1"-Morgenjournal.

16.685 Corona-Neuinfektionen und 20 weitere Todesopfer

Wien - Die infektiösere Omikron-Variante lässt die Fallzahlen in Österreich in der fünften Welle weiter ansteigen. Am Dienstag meldeten die Ministerien den vierthöchsten Tageswert seit Pandemiebeginn. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 16.685 Corona-Neuinfektionen und 20 weitere Todesopfer registriert. In den Spitälern müssen wieder mehr als 1.000 Covid-19-Patienten behandelt werden, auf den Intensivstationen ist die Zahl der Schwerkranken weiter rückläufig.

Großteil der Schul-PCR-Testergebnisse diesmal pünktlich da

Wien - Nach den massiven technischen Problemen des neuen Testanbieters in acht Bundesländern (außer Wien) in der vergangenen Woche haben die Schul-PCR-Tests in der zweiten Woche nach den Ferien laut Bildungsministerium bereits deutlich besser funktioniert. Von den 320.000 am Montag im Burgenland sowie in Nieder- und Oberösterreich abgegebenen Proben konnte der Großteil gepoolt werden, bei 80 Prozent wurden die Ergebnisse bis Schulbeginn ausgewertet und an die Schulen übermittelt.

Baerbock betont in Moskau Dialogbereitschaft mit Russland

Straßburg/Kiew/Moskau - Inmitten des Konflikts mit Russland um die Ukraine trifft die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstag ihren russischen Kollegen Sergej Lawrow in Moskau. Zuvor hat Baerbock via Twitter die Dialogbereitschaft Deutschlands und das Interesse an "stabilen" Beziehungen betont. Indes befürchtete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei einer Sitzung des Europaparlaments eine "De-facto-Integration" der Ostukraine in Russland.

Viele Firmen wollen geimpfte Mitarbeiter

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will beim Thema 3G am Arbeitsplatz "abwarten", wie sich die Arbeitgeber weiter verhalten. "Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen aus Sicherheitsgründen wollen, dass ihre Mitarbeiter geimpft sind", sagte Kocher am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien. Momentan sei der Arbeitsmarkt groß genug, um für alle noch offene Stellen zu haben. "Im Moment gibt es wenige Problemfelder."

Malteserin Metsola neue Präsidentin des EU-Parlaments

Straßburg - Die christdemokratische Malteserin Roberta Metsola ist die neue Präsidentin des EU-Parlaments. Die Europaabgeordneten in Straßburg wählten die 43-Jährige am Dienstag im ersten Wahlgang mit 458 von 616 abgegebenen gültigen Stimmen an ihre Spitze. Metsola ist die dritte Frau in dem prestigeträchtigen Amt und die jüngste Person überhaupt in der Geschichte des Parlaments. Sie folgt auf den vergangene Woche unerwartet gestorbenen italienischen Sozialdemokraten David Sassoli.

