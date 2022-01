Baerbock will baldige Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt

Straßburg/Kiew/Moskau - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bei einem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow für eine rasche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt ausgesprochen. Dies sei wichtig für die Sicherheit in Europa, sagte Baerbock nach ihrem Gespräch mit Lawrow am Dienstag in Moskau. Dazu solle ein nächstes Treffen im Normandie-Format zusammenkommen - also auf Vermittlung Deutschlands und Frankreichs mit der Ukraine und Russland.

WHO-Chef warnt vor Verharmlosung der Omikron-Variante

Genf - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. "Vertun Sie sich nicht, Omikron führt zu Krankenhauseinweisungen und Todesfällen, und selbst die weniger schweren Fälle überschwemmen die Gesundheitseinrichtungen", sagte Tedros am Dienstag. Die Corona-Pandemie "ist noch lange nicht vorbei".

Großteil der Schul-PCR-Testergebnisse diesmal pünktlich da

Wien - Nach den massiven technischen Problemen des neuen Testanbieters in acht Bundesländern (außer Wien) in der vergangenen Woche haben die Schul-PCR-Tests in der zweiten Woche nach den Ferien laut Bildungsministerium besser funktioniert. Von den 320.000 am Montag im Burgenland sowie in NÖ und OÖ abgegebenen Proben konnte der Großteil gepoolt werden. Ein Teil konnte aber aufgrund von EDV-Problemen erneut nicht ausgewertet werden.

Karas und Regner im EU-Parlament zu Vizepräsidenten gewählt

Straßburg/Wien - Die beiden österreichischen EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP) und Evelyn Regner (SPÖ) sind zu Vizepräsidenten des EU-Parlaments gewählt worden. Karas und Regner erhielten am Dienstag in Straßburg auf Anhieb im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit, wie die zuvor neu gewählte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mitteilte.

Neue US-Botschafterin von Nehammer und Kogler empfangen

Wien - Die neue US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy hat am Dienstag ihre Antrittsbesuche bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) absolviert. Nehammer zeigte sich bei dem Treffen "entschlossen, unsere ausgezeichneten bilateralen Beziehungen weiter zu stärken", wie er anschließend auf Twitter mitteilte. Die Botschafterin bedankte sich für den herzlichen Empfang und lobte die "starken bilateralen Beziehungen" zwischen Österreich und den USA.

Kasachstans Ex-Präsident Nasarbajew verlässt die Politik

Almaty/Nur-Sultan (Astana) - Kasachstans Ex-Präsident Nursultan Nasarbajew hat sich erstmals seit Wochen wieder persönlich zu Wort gemeldet - und nach mehr als 30 Jahren endgültig aus der Politik verabschiedet. "Ich genieße meinen wohlverdienten Ruhestand", sagte der 81-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Video. Nasarbajew war vor gut drei Jahren überraschend als Staatschef der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien zurückgetreten.

Drei Männer bei Absturz in einem Aufzugschacht verletzt

Wien - Drei Arbeiter sind am frühen Dienstagnachmittag in einem Aufzugschacht in der Wiener Innenstadt abgestürzt. Dabei erlitt ein 33-jähriger Mann schwere Verletzungen. Laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, bestand Verdacht auf einen Beckenbruch und Wirbelsäulenblessuren. Er befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die beiden anderen wurden ebenfalls, aber nur leicht verletzt.

Immer mehr Afghanen wollen aus Österreich illegal in Schweiz

Bern - Die Schweiz meldet eine steigende Zahl von Aufgriffen afghanischer Migranten, die über Österreich ins Land kommen. Seit dem vergangenen Sommer würden vermehrt afghanische Flüchtlinge illegal mit dem Zug aus Österreich in die Ostschweiz einreisen, meldete das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Dienstag laut der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wiener Börse schließt mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Europaweit herrschte dabei nach dem positiven Wochenauftakt schlechte Stimmung an den Märkten. Der ATX hatte dabei seine Abgaben im Tagesverlauf noch relativ gering gehalten. Gegen Ende der Handelssitzung rutschte jedoch auch der heimische Leitindex tiefer in die Verlustzone. Zum Schluss stand er mit 0,84 Prozent im Minus bei 3.996,73 Punkten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red