US-Außenminister Blinken am Mittwoch in Kiew

Kiew - US-Außenminister Antony Blinken reist angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts nach Kiew. Er wird am Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt den Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, und seinen Kollegen Dmytro Kuleba treffen. Ziel sei, das Engagement der USA für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu bekräftigen, so das US-Außenministerium. Am Donnerstag reist Blinken nach Berlin, wo er unter anderem Amtskollegin Annalena Baerbock trifft.

Biden hält vor Jahrestag von Amtsantritt Pressekonferenz ab

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hält am Mittwoch vor dem ersten Jahrestag seines Amtsantritts eine große Pressekonferenz ab. Der Präsident, der in den vergangenen Wochen eine Reihe von Rückschlägen einstecken musste und in Umfragen schlecht dasteht, dürfte dabei eine Bilanz seines ersten Jahres im Weißen Haus ziehen und einen Ausblick auf seine weitere Politik geben. Außerdem werden viele Fragen zum Ukraine-Konflikt mit Russland erwartet.

Mordprozess gegen Eltern, die Baby getötet haben sollen

Wien - Wegen Mordes an ihrer elf Wochen alten Tochter müssen sich ein 32-jähriger Mann und seine 23 Jahre alte Ex-Partnerin am Mittwoch vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Vater soll das am 26. März 2021 zur Welt gekommene Baby wiederholt derart heftig geschüttelt haben, dass es am 12. Juni in einem Spital an den Verletzungsfolgen verstarb. Der Mutter wird Mord durch Unterlassung vorgeworfen - sie soll die Gewalttätigkeiten mitbekommen und hingenommen haben.

Aus für "Stopp Corona"-App

Wien - Die "Stopp-Corona"-App hat die Pandemie bald hinter sich. Wie die "Presse" berichtet, stellt das Gesundheitsministerium die Finanzierung ein. Davor hatte auch schon die "Zeit im Bild" über das drohende Ende berichtet. Die App sollte dazu dienen, Personen, die mit einem Infizierten in Kontakt gekommen waren, zeitnah zu informieren.

Mückstein will wieder Wohnzimmer-Tests

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) befürwortet "natürlich" ein Comeback der Wohnzimmer-Tests, sofern weiter ansteigende Corona-Fallzahlen das System überlasten. Eine Empfehlung dazu erwartet er vom Beratungsgremium Gecko. Eine Entscheidung könnte schon diese Woche fallen.

WHO-Chef warnt vor Verharmlosung der Omikron-Variante

Genf - Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. "Vertun Sie sich nicht, Omikron führt zu Krankenhauseinweisungen und Todesfällen, und selbst die weniger schweren Fälle überschwemmen die Gesundheitseinrichtungen", sagte Tedros am Dienstag. Die Corona-Pandemie "ist noch lange nicht vorbei".

Karas und Regner im EU-Parlament zu Vizepräsidenten gewählt

Straßburg/Wien - Die beiden österreichischen EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP) und Evelyn Regner (SPÖ) sind zu Vizepräsidenten des EU-Parlaments gewählt worden. Karas und Regner erhielten am Dienstag in Straßburg auf Anhieb im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit, wie die zuvor neu gewählte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mitteilte.

Außenminister Kasachstans reist nach Unruhen nach Wien

Almaty/Nur-Sultan (Astana)/Wien - Nach den blutigen Untruhen in Kasachstan besucht der kasachische Außenminister und Vizepremier Muchtar Tileuberdi Österreich und trifft Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwochnachmittag in Wien. Bei dem Gespräch werde es um die jüngsten Ereignisse im Land gehen, hieß aus dem Außenministerium. Bei den Ausschreitungen in Kasachstan wurden nach Angaben der Behörden insgesamt 225 Menschen getötet, tausende wurden festgenommen.

