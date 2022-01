Parteiinterne Rebellen wollen Johnson stürzen

London - Die parteiinternen Gegner des britischen Premiers Boris Johnson wittern ihre Chance zur Rebellion. Wie mehrere britische Medien in der Nacht auf Mittwoch berichteten, wollen zahlreiche Abgeordnete seiner Konservativen Partei dem Regierungschef das Misstrauen aussprechen. Es sei gut möglich, dass damit jene 54 Stimmen erreicht werden, die für ein Misstrauensvotum gegen Johnson nötig sind. Schon am Mittwoch drohe Johnson der "D-Day", der Tag der Entscheidung, hieß es.

Guterres will Merkel für UNO einspannen

New York - Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Jobangebot aus New York: UNO-Chef Ant�nio Guterres möchte die 67-Jährige für eine Beraterrolle bei den Vereinten Nationen gewinnen. Wie die dpa aus UNO-Kreisen erfuhr, bot Guterres Merkel den Vorsitz in einem hochrangig besetzten Beratungsgremium zu globalen öffentlichen Gütern an, die potenziell über Ländergrenzen hinweg der gesamten Weltbevölkerung dienen sollen.

Kommunikation mit Tonga vermutlich wochenlang gestört

Wellington - Die Kommunikationsverbindungen zum Südsee-Archipel Tonga werden nach dem Ausbruch des Untersee-Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai voraussichtlich mehrere Wochen lang gestört bleiben. Ein wichtiges Unterseekabel, das zur Übertragung fast aller digitalen Informationen einschließlich der Internet- und Telefonkommunikation dient, sei durch das Seebeben an zwei Stellen gebrochen, teilte die neuseeländische Regierung am Mittwoch mit. Unterdessen sind erste Rettungsteams unterwegs.

US-Außenminister Blinken am Mittwoch in Kiew

Kiew/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken reist angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts nach Kiew. Er wird am Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt den Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, und seinen Kollegen Dmytro Kuleba treffen. Ziel sei, das Engagement der USA für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu bekräftigen, so das US-Außenministerium. Am Donnerstag reist Blinken nach Berlin, wo er unter anderem Amtskollegin Annalena Baerbock trifft.

Biden hält vor Jahrestag von Amtsantritt Pressekonferenz ab

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hält am Mittwoch vor dem ersten Jahrestag seines Amtsantritts eine große Pressekonferenz ab. Der Präsident, der in den vergangenen Wochen eine Reihe von Rückschlägen einstecken musste und in Umfragen schlecht dasteht, dürfte dabei eine Bilanz seines ersten Jahres im Weißen Haus ziehen und einen Ausblick auf seine weitere Politik geben. Außerdem werden viele Fragen zum Ukraine-Konflikt mit Russland erwartet.

Mittlere Einkommen profitieren besonders von Steuerreform

Wien - Von der ökosozialen Steuerreform dürften mittelfristig mittlere Einkommen am meisten profitieren. Das geht aus einer Auswertung des Budgetdiensts des Nationalrat auf Ersuchen der Grünen hervor. Diese sehen damit erwiesen, dass einander Klimaschutz und Soziales alles andere als ausschließen. Was das Entlastungsvolumen gesamt angeht, geht ein größerer Teil des Kuchens an Männer.

Erlass bringt auch Änderungen bei Mathe-Matura

Wien - Am Dienstag haben an manchen Schulen Maturantinnen und Maturanten gegen die Rückkehr zur verpflichtenden mündlichen Reifeprüfung protestiert. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hielt aber an seinem Plan fest und verwies auf zahlreiche Erleichterungen - diese sind in einem Erlass festgehalten. Unter anderem gibt es auch Änderungen bei der Mathe-Zentralmatura: An den AHS werden bestimmte Stoffgebiete gestrichen.

Ehrenkreuz für Konzerthaus-Intendant Matthias Naske

Wien - Matthias Naske (58), seit 2013 Intendant des Wiener Konzerthauses, ist gestern, Dienstag, mit dem Österreichischen Ehrenkreuz I. Klasse für außerordentliche Verdienste um Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden. Die Verleihung nahm Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) vor. Die Laudatio hielt die ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red