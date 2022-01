Corona-Infektionen vor neuem Höchststand

Wien - Die Corona-Neuinfektionen steuern auf einen neuen Höchstwert zu. Laut der am Vormittag veröffentlichten Zahlen wurden im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) von Dienstag auf Mittwoch 31.070 Neuinfektionen eingemeldet. Allerdings handelt es sich dabei noch um Rohdaten, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf APA-Anfrage betonte. Die verlässlicheren, weil um Doppelmeldungen bereinigten Infektionsmeldungen der Bundesländer werden im Lauf des Vormittags erwartet.

Merklicher Mobilitätsrückgang durch Omikron

Wien - Die weiter deutlich ansteigende Omikron-Welle findet ihren Niederschlag im Mobilitätsverhalten. Eine Analyse der Grazer Firma Invenium zeigt, dass der an anonymisierten Mobiltelefondaten ablesbare momentane Mobilitätsrückgang rund 14 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Niveau beträgt - und das ohne generellen Lockdown. Deutlichere Reduktionen misst man aktuell im öffentlichen Verkehr. Demgegenüber dürften Herr und Frau Österreicher das Auto wieder mehr nutzen.

Emeritierter Feldkircher Bischof Fischer an Corona gestorben

Wien - Der emeritierte Feldkircher Bischof Elmar Fischer ist tot. Er starb Mittwochfrüh im dortigen Landeskrankenhaus, wo er wegen einer schweren Covid-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt wurde, wie die Diözese laut "Kathpress" mitteilte. Fischer war von 2005 bis 2011 der dritte Diözesanbischof der erst 1968 errichteten Diözese Feldkirch. Er lebte zuletzt zurückgezogen in einer geistlichen Gemeinschaft im Bregenzerwald und stand im 86. Lebensjahr.

US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen

Kiew/Moskau/Vilnius - Inmitten schwerer Spannungen des Westens mit Russland rund um die Ukraine ist US-Außenminister Antony Blinken am Mittwochmorgen zu Gesprächen in Kiew gelandet. Er trifft seinen Amtskollegen Dmytro Kuleba und Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj. "Das ist eine diplomatische Anstrengung, um die Spannungen um den nicht provozierten russischen militärischen Aufbau an den ukrainischen Grenzen zu deeskalieren", teilte Blinken im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Kommunikation mit Tonga vermutlich wochenlang gestört

Wellington - Die Kommunikationsverbindungen zum Südsee-Archipel Tonga werden nach dem Ausbruch des Untersee-Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai voraussichtlich mehrere Wochen lang gestört bleiben. Ein wichtiges Unterseekabel, das zur Übertragung fast aller digitalen Informationen einschließlich der Internet- und Telefonkommunikation dient, sei durch das Seebeben an zwei Stellen gebrochen, teilte die neuseeländische Regierung am Mittwoch mit. Unterdessen sind erste Rettungsteams unterwegs.

2021 war eines der sieben wärmsten Jahre

Genf - Das vergangene Jahr war das siebente Jahr in Folge mit Temperaturen, die mehr als ein Grad über dem vorindustriellen Niveau lagen. 2021 war gemessen an der globalen Durchschnittstemperatur zudem eines der sieben heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als hundert Jahren, wie die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf berichtete. Die hohen Temperaturen kamen demnach 2021 zustande, obwohl das Jahr durch das Wetterphänomen La Ni�a geprägt war.

Ehrenkreuz für Konzerthaus-Intendant Matthias Naske

Wien - Matthias Naske (58), seit 2013 Intendant des Wiener Konzerthauses, ist gestern, Dienstag, mit dem Österreichischen Ehrenkreuz I. Klasse für außerordentliche Verdienste um Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden. Die Verleihung nahm Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) vor. Die Laudatio hielt die ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler.

Fünf Tote bei Brand in Altersheim in Spanien

Madrid - Mindestens fünf Menschen sind in Spanien bei einem Brand in einem Altersheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ums Leben gekommen. Die Rettungsdienste in der Stadt Valencia im Osten des Landes teilten mit, dass zudem elf Verletzte mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Brand ereignete sich gegen Mitternacht in einem Pflegeheim in der Gemeinde Moncada in der Nähe von Valencia.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red