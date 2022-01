Corona-Infektionen erreichen mit rund 30.000 Höchststand

Wien - Die Corona-Variante Omikron befeuert weiter das Infektionsgeschehen in Österreich. Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein neuer Höchststand von rund 30.000 Neuinfektionen vermeldet. Bisheriges Allzeit-Hoch war vor einer Woche mit 17.006 Fällen, wo die Omikron-Welle an Fahrt aufnahm. Die genauen Zahlen aus dem Gesundheits- und Innenministerium ließen aufgrund von Datenbereinigungsarbeiten am Mittwoch noch auf sich warten.

Kanzler erwartet angepassten Impfstoff Anfang April

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geht davon aus, dass die ersten an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe bereits Ende März, Anfang April in Österreich verfügbar sein werden. Er habe von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ankündigung bekommen, "dass wir Ende erstes Quartal, Anfang zweites - sprich im Bereich März, April - bereits Impfstoffe geliefert bekommen werden, wo die Varianten schon abgebildet sind", sagte der ÖVP-Chef am Mittwoch.

Anstieg auf über 40.000 Corona-Neuinfektionen möglich

Wien - Die Experten des Covid-Prognosekonsortiums rechnen in ihrer aktuellen Einschätzung mit einem weiteren Anstieg der täglichen Neuinfektionen auf möglicherweise sogar über 40.000 in der kommenden Woche, nachdem bereits in der Vorwoche mit bis zu 30.000 Neuinfektionen gerechnet worden war. In der neuen Prognose werden tägliche Fallzahlen von über 30.000 schon zu Wochenbeginn am Dienstag als Mittelwert angenommen.

Druck auf Johnson wächst - Premier lehnt Rücktritt weiter ab

London - Dem britischen Premierminister Boris Johnson schlägt immer mehr Gegenwind aus den eigenen Reihen entgegen. Der Tory-Abgeordnete Christian Wakeford kehrte der Partei des seit Wochen unter Druck stehenden Johnson den Rücken und geht zu Labour in die Opposition. Der frühere Brexit-Minister David Davis forderte Johnson am Mittwoch im Parlament zum Rücktritt auf: "In Gottes Namen, geh!" Der Premier lehnt einen Rückzug weiter ab.

Wohnzimmer-Tests sind zurück

Wien - Die Wohnzimmer-Tests sind wieder zurück. Das sieht die Novelle zur Schutzmaßnahmen-Verordnung vor, die am Donnerstag vom Hauptausschuss beschlossen wird. Demnach können selbst abgenommene Tests in 3G-Bereichen (wie am Arbeitsplatz) wieder anerkannt werden. Einzige, schon bekannte Voraussetzung: Sie müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Gelten werden sie wie normale Antigentests 24 Stunden. Wien schert aus und lässt die Tests weiter nicht zu.

Leondinger attackiert Lebensgefährtin mit Elektroschocker

Leonding - Ein 66-Jähriger soll Dienstagfrüh in Leonding (Bezirk Linz-Land) seine Lebensgefährtin mit einem Elektroschocker attackiert und mit einem Fußtritt schwer verletzt haben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Als die Schwiegertochter einschreiten wollte, ging er mit erhobenen Fäusten auf diese zu. Schließlich flüchtete er in den Keller, wo er festgenommen wurde. Hintergründe der Tat dürften die bevorstehende Trennung und dadurch befürchtete finanzielle Probleme gewesen sein.

Vater nahm im Prozess um getötetes Baby "Schuld auf mich"

Wien - Ein 32-jähriger Mann und seine 23-jährige Ex-Partnerin haben sich am Mittwoch wegen Mordes an ihrer wenige Wochen alten Tochter vor einem Wiener Schwurgericht verantworten müssen. Der Vater soll das Baby wiederholt derart heftig geschüttelt haben, dass es am 12. Juni in einem Spital an den Verletzungsfolgen verstarb. "Ich nehme die Schuld auf mich", sagte der 32-Jährige. Er habe seine Tochter "maximal drei Mal geschüttelt", aber nicht mit deren Ableben gerechnet.

Frankreichs Präsident für europäisches Sicherheitssystem neu

Straßburg/Moskau - Angesichts der drohenden Eskalation im Konflikt des Westens mit Russland hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine neue europäische Sicherheits- und Stabilitätsordnung gefordert. Ein Vorschlag dazu müsse in den kommenden Wochen von den Europäern erarbeitet und anschließend mit den NATO-Partnern geteilt werden, sagte Macron am Mittwoch bei einer Rede im EU-Parlament in Straßburg. Anschließend müsse der Vorschlag Russland für Verhandlungen vorgelegt werden.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus, Ölwerte gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag leicht zugelegt. Der ATX hielt gegen 14.40 Uhr mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 4.012,84 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es etwas deutlicher nach oben. Gut gesucht waren Ölwerte. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 5,06 Prozent, Titel des Ölkonzerns OMV stiegen um 2,30 Prozent. Der Preis für die Referenzölsorte Brent stieg zuletzt auf 89 Dollar je Fass und damit auf den höchsten Stand seit 2014.

