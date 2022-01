Corona-Höchststand durch Omikron mit 27.677 Neuinfektionen

Wien - Die Corona-Variante Omikron befeuert weiter das Infektionsgeschehen in Österreich. Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein neuer Höchststand von exakt 27.677 Neuinfektionen vermeldet. Bisheriges Allzeit-Hoch war vor einer Woche mit 17.006 Fällen, als die Omikron-Welle an Fahrt aufnahm. Weitere detaillierte Zahlen aus dem Gesundheits- und Innenministerium ließen aufgrund von Datenbereinigungsarbeiten am Mittwoch noch auf sich warten.

SPÖ will Impfpflicht geschlossen zustimmen

Wien - Die SPÖ wird der Impfpflicht am morgigen Donnerstag im Nationalrat wohl geschlossen zustimmen. Eine entsprechende Erwartungshaltung äußerte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Gleichzeitig berichtete er von einer gemeinsamen Initiative mit der Koalition, Anreize für die Impfung zu etablieren. Wie der "Kurier" online berichtet, ist unter anderem eine Impf-Lotterie im Gespräch.

Blinken droht Russland mit "massiven Konsequenzen"

Kiew/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken hat Russland im Konflikt mit der Ukraine mit "massiven Konsequenzen" gedroht. "Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber sollte es dazu kommen, werden wir in koordinierter Weise hart durchgreifen, um Russland diese Konsequenzen aufzuerlegen", sagte Blinken am Mittwoch in Kiew nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem Amtskollegen Dmytro Kuleba.

Acht Jahre Haft nach Messer-Angriff in Kärnten

Klagenfurt - Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 36-jähriger Kärntner zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte mit einem Messer auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin eingestochen. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an, Staatsanwältin Gabriele Lutschounig meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Erste Hilfsflüge für Tonga ab Donnerstag möglich

Wellington - Erste gute Nachrichten seit dem Vulkanausbruch vor der Küste Tongas: Ab Donnerstag könnten die ersten Hilfsflüge in dem Pazifikstaat landen. Die Landebahn des Flughafens auf der Hauptinsel Tongatapu sei wieder freigeräumt, sagte UN-Krisenkoordinator Jonathan Veitch am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Erste Hilfsschiffe aus Neuseeland dürften dann am Freitag eintreffen. Auch die internationale Kommunikation wurde teilweise wiederhergestellt.

Djokovic kaufte Biotech-Firma QuantBioRes

Kopenhagen - Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic, der nicht gegen Covid-19 geimpft ist, hat die dänische Biotech-Firma QuantBioRes erworben. Er habe rund 80 Prozent der Anteile gekauft, sagte Firmenchef Ivan Loncarevic der Nachrichtenagentur Reuters. QuantBioRes will eine medizinische Behandlung gegen Covid-19 entwickeln. Aktuell arbeiten daran rund elf Leute in Dänemark, Australien und Serbien. Wie viel Djokovic investierte, wollte Loncarevic nicht sagen.

Außenminister Kasachstans nach Unruhen in Wien

Almaty/Nur-Sultan (Astana)/Wien - Nach den blutigen Unruhen in Kasachstan hat der kasachische Außenminister und Vizepremier Muchtar Tileuberdi eine umfassende Untersuchung der Ereignisse in seinem Land zugesagt. Bei einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte er am Mittwoch in Wien, dass die Situation mittlerweile "unter Kontrolle" sei. Schallenberg hatte zuvor eine transparente Untersuchung und die Einhaltung von Menschenrechten gefordert.

Wiener Börse schließt leicht im Minus, Ölwerte gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,42 Prozent auf 3.979,94 Punkte. Andere Börsen grenzten ihre Gewinne im Späthandel ein. Gebremst wurde die Stimmung von Zinserhöhungsängsten. Gesucht waren vor dem Hintergrund steigender Ölpreise Schoeller-Bleckmann (plus 4,16 Prozent) und OMV (plus 2,34 Prozent). Flughafen Wien gewannen nach Meldung von Passagierzahlen 3,41 Prozent. Schwach zeigten sich Finanzwerte wie Erste Group (minus 2,69 Prozent).

