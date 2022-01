Anreiz- und Belohnungspaket zum Impfen von Regierung und SPÖ

Wien - Die Regierung hat sich mit der SPÖ auf ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote verständigt. Kommen soll - neben der Impfpflicht - nun eine Impflotterie, mit der Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen sind. Gemeinden sollen finanzielle Mittel bekommen, deren Höhe sich nach der Impfquote in der jeweiligen Kommune richtet.

Impfpflicht und Steuerreform im Parlament

Wien/Kiew/Moskau - Gleich zwei bedeutende Beschlüsse hat am Donnerstag der Nationalrat zu fällen. Einerseits wird mit einer ökosozialen Steuerreform der Einstieg in die CO2-Bepreisung vollzogen, andererseits die nicht unumstrittene Corona-Impfpflicht etabliert. Letzterer Punkt könnte noch durch ein Anreiz-Paket aufgefettet werden, mit dem man die Impffreudigkeit erhöhen will.

Experte sieht nach Omikron bereits weitere Varianten

Wien - Die Omikron-Covid-19-Welle ist wahrscheinlich nicht das Ende. Auch von dieser SARS-CoV-2-Mutation gibt es bereits weitere Varianten. "Wir befinden uns in einem hoch dynamischen Ereignis", sagte der Experte Andreas Bergthaler (MedUni Wien/Centrum für Molekulare Medizin; CeMM) am Mittwochabend in einer Online-Ärztefortbildung. In der Therapie von Covid-19 hätten durch die ständige Mutation der Erreger die meisten monoklonalen Antikörper ihre Wirkung wieder verloren.

Missbrauchsgutachten zu Erzbistum München erscheint

München/Vatikanstadt - Am Donnerstag wird in München Kirchengeschichte geschrieben: Die Anwälte der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) stellen laut Kathpress ihr mehr als 1.000 Seiten starkes Missbrauchsgutachten zum Erzbistum München und Freising vor. Ein Kirchenoberhaupt im Ruhestand, der emeritierte Papst Benedikt XVI., bezieht darin umfangreich Stellung zu der Frage, wie er als Erzbischof Joseph Ratzinger von 1977 bis 1982 handelte, wenn es um Verbrechen an Kindern durch Priester ging.

Inflation im Dezember 2021 unverändert bei 4,3 Prozent

Wien - Die Verbraucherpreise (VPI) in Österreich sind im Dezember 2021 um 4,3 Prozent gestiegen, die Teuerungsrate war damit gleich hoch wie im November. Gegenüber dem Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,6 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Die Ausgaben für Verkehr und Wohnen waren für drei Fünftel der Inflation verantwortlich. Die auf europäischer Ebene harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Dezember 3,8 Prozent.

Ryanair will in Wien weiter wachsen

Wien/Dublin - Die Billigfliegergruppe Ryanair mit den Töchtern Lauda Europe, Buzz und Malta Air setzt in Wien weiter auf Wachstum. Im Sommer soll die Zahl der in Wien stationierten Flugzeuge von 14 auf 19 steigen, davon 12 Airbus und 7 Boeing, sagte DACH-Sprecher Andreas Gruber im Gespräch mit der APA. Die Gruppe rechne am Flughafen Wien mit einem Marktanteil von etwa 25 Prozent. Mit den 19 Flugzeugen seien direkt 600 und indirekt in Schwechat 4.000 Jobs verbunden.

Blinken in Berlin: Gespräche über Ukraine-Krise beginnen

Berlin/Kiew/Moskau - US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen über die Ukraine-Krise in Berlin eingetroffen. Blinkens Maschine landete am Donnerstagmorgen in der deutschen Hauptstadt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der US-Chefdiplomat wird am Vormittag von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und dem britischen Vize-Außenminister James Cleverly im Auswärtigen Amt empfangen.

Erste Hilfsflüge in Tonga gelandet

Sydney/Nuku'alofa - Die ersten Flüge mit dringend benötigten Hilfsgütern sind fünf Tage nach einem verheerenden Tsunami in dem Pazifikstaat Tonga eingetroffen. Offiziellen Angaben zufolge landeten Militärmaschinen aus Australien und Neuseeland am Donnerstag auf dem erst kurz zuvor von Vulkanasche befreiten Flughafen auf der Hauptinsel Tongatapu. Sie lieferten wichtige Güter wie Trinkwasser, Notunterkünfte, Generatoren und Hygieneprodukte, sagte die neuseeländische Außenministerin Nanaia Mahuta.

